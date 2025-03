Boom Reijnders, addio Milan: l’allenatore ha già scelto

Arriva una notizia bomba su Reijnders e sul Milan, con i tifosi rossoneri che iniziano a temere il peggio: c’è un grande allenatore che ha messo gli occhi su di lui

Nella disgraziata stagione del Diavolo, il centrocampista olandese è stato di certo uno dei più positivi, sia sotto la gestione Fonseca che dopo l’arrivo di Sergio Conceiçao. Ora però potrebbe essere arrivato il momento degli addii definitivi. A giugno c’è il rischio di una partenza.

La sua imprescindibilità è fuori discussione, sia per quanto riguarda l’apporto realizzativo (siamo già a 13 gol e 4 assist stagionali), sia per la continuità di rendimento (già superate ampiamente le 40 presenze stagionali). Tijjani Reijnders è un uomo tutto fare, in grado di recuperare palloni, attaccare la profondità e ribaltare il fronte d’azione con la stessa naturalezza. Un fisico prorompente e un’ottima tecnica di base, che lo rendono simile per certi versi ad un giocatore come Nainggolan. Il Milan è stato bravissimo a pescarlo un paio d’anni fa per una quindicina di milioni e ora potrebbe farci almeno il triplo.

Sia con Fonseca che con Sergio Conceiçao, Reijnders è stato un giocatore in grado di fare la differenza, rimanendo sempre titolare e trascinando i compagni. Di ruoli ne ha cambiati diversi ma tutti interpretati con la consueta disinvoltura. A 26 anni (classe ’98) ha ancora dei buoni margini di crescita e per questo su di lui c’è l’attenzione di diversi club di alto livello.

Il Manchester United ha messo nel mirino Reijnders: pronto l’assalto a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, Reijnders fa gola e non poco al Manchester United di Amorim, che sta cercando profili del genere per rilanciare il proprio progetto. In un centrocampo che vede già Bruno Fernandes e Casemiro, servirebbe un dinamismo tipico di un calciatore come il rossonero.

Il problema per il Milan è resistere ad un eventuale assalto dei Red Evils che possono tranquillamente mettere sul piatto un assegno da 50 milioni di euro. Una cifra del genere può risolvere diversi problemi a livello di bilancio e per questo non è detto che la dirigenza rossonera possa rifiutare. Per i tifosi sarebbe un duro colpo dover rinunciare ad uno dei migliori interpreti in rosa in questo momento, specie in un periodo di aperta contestazione nei confronti della proprietà americana.