Il Milan ha scelto il nuovo direttore sportivo: sorpasso a sorpresa, Furlani decisivo

Furlani ha sciolto le riserve per quanto riguarda il direttore sportivo: l’amministratore delegato ha fatto la sua scelta, sorpasso a sorpresa

Sono giorni cruciali per quanto riguarda il futuro del Milan. La sosta arriva in un buon momento per la squadra: Sergio Conceicao ha così tempo a disposizione per continuare a lavorare sulla qualità del gioco, che non si è vista nemmeno dopo due settimane pulite, e sulla condizione fisica dei giocatori. Nel frattempo è tempo utile per la società per fare il punto della situazione in vista della prossima stagione: c’è un gran lavoro da fare, ma prima di ogni cosa bisogna piazza il tassello direttore sportivo, dal quale dipenderanno tutte le altre scelte, dall’allenatore agli acquisti (e cessioni).

Sembrava ad un passo Igli Tare, spinto soprattutto da Zlatan Ibrahimovic, ma nel giro di qualche giorno è cambiato tutto: Giorgio Furlani è volato negli USA per ristabilire le gerarchie e ha ottenuto da Cardinale ancora il comando dell’area sportiva. Mentre Ibrahimovic non si vede a Milanello e a San Siro da un po’, l’amministratore delegato ha portato avanti i colloqui per scegliere il profilo migliore e, a quanto pare, sembra aver sciolto le riserve.

Il Milan ha scelto Paratici, i dettagli

Come scrivono i colleghi di Serie A News, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà Fabio Paratici il nuovo direttore sportivo del Milan. Le indiscrezioni in merito alla candidatura forte dell’ex Juventus circolano già da diversi giorni: avrebbe ormai superato Tare ed è in netto vantaggio per ricoprire questa importante carica ai rossoneri per la prossima stagione. Decisivo come detto Furlani, che ha incontrato anche altri dirigenti in queste settimane ma pare essersi convinto definitivamente.

Paratici è una scelta molto importante: parliamo di un dirigente di alto profilo che ha lavorato per anni, e con ottimi risultati, alla Juventus. Dopodiché, ha provato l’esperienza in Premier League al Tottenham (dove, tra l’altro, ha portato Antonio Conte e Dejan Kulusevski, oggi uno dei migliori giocatori d’Inghilterra) prima di fermarsi a causa della squalifica per il caso plusvalenze della Juventus. Ora però vuole mettersi alle spalle questo brutto capitolo e ricominciare: ricostruire il Milan è sicuramente una possibilità allettante per Paratici, che non coglierà al volo questa opportunità.

E adesso c’è grande curiosità per la scelta dell’allenatore: Massimiliano Allegri resta in quota, ma attenzione a cosa può succedere con Conte, che è da sempre la sua prima scelta, e con Roberto De Zerbi, entrambi però sono attualmente occupati con Napoli e Marsiglia. A giugno però può cambiare tutto e non resta altro che attendere i prossimi possibili scenari.