Il Milan li vuole entrambi: doppio colpo in Serie A dopo averli visionati

Missione del club rossonero, che ha messo nel mirino entrambi i calciatori. Il blitz nella giornata di sabato: ecco di chi si tratta

Sarà un Milan sicuramente più italiano quello che si presenterà ai nastri di partenza della prossima stagione. Lo sarà dietro la scrivania, con un Direttore sportivo, che conosce la Serie A e la polizza del calcio nostrano. D’altronde, Fabio Paratici è in cima alla lista dei desideri di Giorgio Furlani, ma attenzione a Tony D’Amico dell’Atalanta (in corsa resta anche Igli Tare).

Anche il sostituto di Sergio Conceicao dovrebbe essere italiano: su taccuino dell’Amministratore delegato del Diavolo c’è Massimiliano Allegri, oltre a Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano. Attenzione, però, al ritorno della suggestione Antonio Conte, qualora decidesse di lasciare il Napoli al termine della stagione.

Ma anche in campo ci saranno più italiani. Non è un segreto che uno dei primi rinforzi, a prescindere da chi sarà l’allenatore o il nuovo Direttore sportivo, potrebbe essere Samuele Ricci. C’è già una bozza d’accordo con il Torino: servono 35 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe abbassarsi con l’inserimento di almeno una contropartita tecnica. Attenzione così a Tommaso Pobega, qualora non dovesse essere riscattato dal Bologna.

Milan, blitz in Friuli: due giocatori nel mirino

Tra gli italiani che piacciono tanto c’è anche il nome di Lorenzo Lucca. Il centravanti è destinato a lasciare l’Udinese al termine della stagione per 25 milioni di euro. Può essere davvero lui l’attaccante che affianchi Santi Gimenez in avanti.

Nel fine settimana è stato osservato nel corso del match contro il Verona. Un match in cui è rimasto a secco così come tutta l’Udinese. A vincere sono stati, infatti, gli ospiti, dove ha giocato Diego Coppola. Il giovane centrale italiano sta disputando una grande stagione, tanto da finire nel mirino delle big della Serie A.

E’ seguito con attenzione da Juventus e Napoli, ma sabato anche il Milan ha preso appunti, in vista di un sempre più probabile addio di Fikayo Tomori, destinato a tornare in Inghilterra, per giocare con una big di Premier League. Per sostituirlo si pensa, dunque, anche ad un giocatore italiano. L’intenzione del Milan, finalmente, è quella di tornare un po’ più azzurro. Creare uno zoccolo duro italiano non può che far bene alla squadra