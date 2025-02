Tomori via in estate, il sostituto arriva dalla Serie A per 12 milioni

L’addio del difensore inglese potrebbe essere stato solo rimandato. Il Milan ha già scelto il sostituto per l’estate: ecco di chi si tratta

Il calciomercato scoppiettante del Milan è andato in archivio da qualche ora. Un calciomercato davvero scoppiettante, con gli arrivi nell’ultimo giorno di ben tre calciatori. Così il 3 febbraio, Sergio Conceicao ha accolto Joao Felix insieme a Bondo e Riccardo Sottil. Un triplo colpo davvero inaspettato, che rende la rosa del Milan decisamente più lunga.

A far spazio al portoghese è stato Noah Okafor, passato al Napoli, in prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista francese, invece, ha sostituito Ismael Bennacer, che ha deciso di volare in Francia, per indossare la maglia del Marsiglia. L’ultimissimo affare è stato il giocatore della Fiorentina, che i Viola hanno liberato proprio nei minuti finali, dopo che l’accordo era stato trovato nel pomeriggio.

Si pensava che con l’acquisto dell’italiano avrebbe fatto le valigie Samu Chukwueze, ma con il Fulham alla fine non è stato trovato l’accordo. L’addio del nigeriano così appare rinviato. Difficilmente farà le valigie adesso, anche se il mercato in Turchia è aperto, ma in estate la separazione appare inevitabile.

Calciomercato Milan, addio Tomori: ecco chi arriva

Samu Chukwueze, però, non sarà l’unico a fare le valigie. I giocatori che potrebbero salutare al termine della stagione sono davvero tanti, un po’ in tutti i ruoli. A centrocampo, ad esempio, le attenzioni sono puntate su Ruben Loftus-Cheek, il primo indiziato a salutare.

In difesa, invece, ci sarà di certo l’addio di Alessandro Florenzi, che vedrà scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno. Poi capiremo se Fikayo Tomori riuscirà a rilanciarsi totalmente o se sarà chiamato a salutare il gruppo. In inverno, il Milan, di fatto, lo ha messo alla porta, accettando una proposta sui 25 milioni di euro da parte del Tottenham. Prima era toccato alla Juventus, ma in entrambe le circostanze l’inglese ha deciso di rispedire al mittente la proposta.

In estate qualche altra squadra potrebbe tornare a farsi sotto. In caso di addio, chiaramente, il Milan sarà chiamato a sostituirlo e il nome in cima alla lista della spesa è sicuramente Koni De Winter. Il centrale classe 2002 è protagonista di un’ottima stagione con il Genoa e il Milan lo sta continuando ad osservare. Potrebbe lasciare i rossoblu per dodici milioni di euro