Tra Milan e Tottenham: Tomori ha preso la sua scelta

Il futuro di Fikayo Tomori è stato più volte messo in discussione. E’ arrivata la decisione sul Tottenham: il punto della situazione

E’ stato un mese davvero caldo per Fikayo Tomori. Il difensore è stato più volte vicino all’addio al Milan in questa sessione di calciomercato. Con Paulo Fonseca, d’altronde, era diventato una riserva a tutti gli effetti. Il portoghese aveva, infatti, deciso di puntare con decisione su Matteo Gabbia e Malick Thiaw.

L’arrivo di Sergio Conceicao ha però cambiato le carte in tavola. L’ex Porto ha subito deciso di puntare sull’inglese, mandando in panchina il centrale italiano. La Juventus che era intenzionata ad affondare per acquistare il giocatore è stata così rispedita al mittente dallo stesso ex Chelsea, che ha sempre espresso il desiderio di continuare ad indossare la maglia rossonera, almeno fino al termine della stagione.

Il Milan, però, da parte sua, è sempre stato molto chiaro: il Diavolo non ha mai chiuso ad una cessione di Tomori e un’offerta sui 25 milioni di euro sarebbe stata presa in considerazione.

Milan-Tottenham, accordo per Tomori: la decisione dell’inglese è ufficiale

Nelle scorse ore si è così fatto avanti il Tottenham, che ha messo sul piatto la cifra desiderata dal club rossonero, ricevendo il via libera a trattare con il calciatore. Ancora una volta, però, Fikayo Tomori si è mostrato poco propenso ad accettare un trasferimento e a lasciare il Milan durante il calciomercato di gennaio.

Il centrale inglese si è preso del tempo, ma alla fine, come era prevedibile, ha rispedito al mittente il corteggiamento degli Spurs. Luca Bianchin scrive così di rifiuto ufficiale da parte di Fikayo Tomori, che domani potrebbe giocare dal primo minuto il derby contro l’Inter.

Il centrale inglese è il favorito a scendere in campo dal primo minuto in una formazione che vedrà l’esordio di Kyle Walker. Andrà capito se Sergio Conceicao deciderà di rischiare Matteo Gabbia, che dopo essersi infortunato contro la Dinamo Zagabria, si è allenato solamente oggi per la prima volta. Ha fatto lo stesso Malick Thiaw, recuperato dopo l’infortunio patito a Como. Il tecnico portoghese, dunque, torna ad avere a disposizione tutti i centrali. Centrali che inevitabilmente ruoteranno nelle prossime partite, visto che si giocherà ogni tre giorni praticamente sempre. Ci sarà quindi spazio per Pavlovic, Gabbia, Thiaw e Tomori