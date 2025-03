Il Milan lo vende subito, l’addio a giugno dopo solo un anno

Dopo un solo anno, la sua avventura con la maglia del Milan è già giunta alla fine: a giugno sarà ceduto, è tutto definito

I successi contro Lecce e Como hanno rilanciato le ambizioni europee del Milan. A sorpresa, anche grazie alle difficoltà della Juventus, i rossoneri sono tornati a sperare di rientrare in Champions League: nel giro di poche settimane, la distanza si è ridotta da undici a sei punti. Nel prossimo turno di campionato però c’è il Napoli al Diego Armando Maradona: per poter tenere viva la speranza, il Milan dovrebbe vincerle tutte da qui alla fine ma non è semplice, anche perché nel frattempo c’è la semifinale di Coppa Italia con l’Inter.

Duro lavoro per Sergio Conceicao, che può contare sulla sosta per far riposare un po’ di giocatori e riordinare le idee. Sosta importante anche in ottica futura perché questi giorni potrebbero essere quelli giusto per la scelta del direttore sportivo. Una decisione importante perché da lì in poi si potrà iniziare a pensare seriamente al nuovo allenatore e anche al mercato. A proposito di questo, ci sono però delle situazioni che, a prescindere dal direttore sportivo, sembrano essere ormai delineate.

Addio al Milan dopo solo un anno, tutto già deciso

Il mercato fatto l’estate scorsa è stato sconfessato del tutto a gennaio: Morata è andato via, Pavlovic è stato ad un passo dal Galatasaray (trattativa interrotta dalla volontà del giocatore di restare) ed Emerson Royal sembrava destinato al Fenerbahce. L’infortunio grave contro il Girona, che ancora oggi non gli permette di essere in campo, ha bloccato la cessione e alla fine il brasiliano è rimasto. Ma per lui al Milan non c’è più spazio.

Emerson Royal è stato uno degli acquisti più criticati da parte dei tifosi fin dal suo arrivo: 15 milioni al Tottenham per un giocatore che era reduce da stagioni molto complicate. L’impegno del brasiliano non è mai mancato e, seppur con evidenti limiti tecnici, il suo l’ha sempre fatto. Non è bastato però a convincere tifosi e anche addetti ai lavori, che lo hanno preso di mira in maniera anche piuttosto dura. Nel frattempo, a gennaio è arrivato Kyle Walker dal Manchester City un po’ a sorpresa e, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà riscattato per 5 milioni. L’inglese sarà il titolare della prossima stagione, anche se bisogna fare attenzione all’età che avanza.

La riserva di Walker potrebbe essere Alessandro Florenzi: è rientrato da un paio di settimane fra i convocati dopo un anno di stop per il grave infortunio al ginocchio e il Milan sta riflettendo sulla possibilità di rinnovargli il contratto (che scade a giugno) per almeno un altro anno. A questo punto, se tutto dovesse essere confermato, per Emerson Royal non ci sarebbe più spazio: a giugno, dopo una sola stagione, sarà ceduto.