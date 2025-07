La bordata a Sinner arriva da Zverev: Jannik senza pace

Sinner preso di mira anche da Zverev, il tennista tedesco non gliele manda a dire: cosa ha detto il collega

Rivincita con gli interessi per Jannik Sinner, che si è finalmente scrollato tutto quello che è successo da febbraio in poi. Dopo aver vinto a Melbourne all’Australian Open, l’altoatesino ha dovuto fronteggiare situazioni difficili, a partire dalla squalifica per il caso Clostebol: dopodiché, le sconfitte in due finali contro Carlos Alcaraz, agli Internazionali d’Italia prima e Roland Garros poi, sono state un duro colpo per lui, che però ha saputo rialzarsi e rifarsi nel modo migliore in assoluto. Domenica scorsa, in Inghilterra, ha conquistato il trofeo più ambito: Wimbledon.

Ed è stato anche il primo italiano a riuscirci. Jannik continua a scrivere pagine di storia quindi, ed è sempre più un punto di riferimento anche per i colleghi, che siano più giovani o più grandi. Lui e Alcaraz sono destinati a segnare quest’epoca e anche la prossima. Fra questi due prova ad infilarsi anche Zverev, che è rimasto attaccato a loro negli periodi per poi mollare la presa di recente. Questo 2025 infatti non è iniziato per lui nel migliore dei modi, ma adesso si sente pronto per riprendere la retta via. Il messaggio a Jannik e a Carlos è chiaro.

Zverev manda un messaggio a Sinner e Alcaraz, le sue parole

In una recente intervista, Zverev è stato molto schietto nel giudicare la sua stagione finora. Ma allo stesso tempo si sente all’altezza della situazione e pronto per rifarsi: “Non è la mia miglior stagione probabilmente, ma non credo di essere così lontano come alcuni potrebbero pensare. Carlos è il giocatore di punta ora, porta grande energia in campo. Lui e Jannik sono sicuramente i tennisti da battere. Spero solo di rovinargli un po’ la festa. Penso di poterci riuscire“.

Zverev ha speso parole di elogio per entrambi i giovani colleghi e ha detto questo di Alcaraz: “Carlos è un ragazzo fantastico. È divertente trascorrere il tempo con lui e ha sempre il sorriso stampato in faccia. Se riuscirà a evitare qualsiasi controversia, sarà molto, molto amato dagli appassionati di tennis”. Il tedesco prenderà parte alla Laver Cup, che si giocherà a metà settembre a San Francisco: “È fantastico partecipare alla Laver Cup. Bisogna fare un grande lavoro di squadra. Lo scorso anno sono stato male, ma ho comunque recuperato un set di svantaggio contro Frances Tiafoe. Carlos ha poi vinto l’ultima partita contro Taylor Fritz. Un weekend fantastico” .