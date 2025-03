L’ok di Allegri è arrivato: il Milan può cederlo

La vittoria sul Como ha rilanciato il Milan nella lotta per un posto in Europa in vista della prossima stagione ma la società è già al lavoro in vista della prossima stagione con Allegri che potrebbe essere il prossimo allenatore rossonero.

Massimiliano Allegri è desideroso di tornare in panchina dopo un anno passato a guardare e ad aggiornarsi. La soluzione Milan appare quella più probabile per il tecnico livornese che è pronto a dare l’ok al ritorno a Milanello.

Il destino di Sergio Conceicao, qualsiasi risultato arrivi in questo finale di stagione, appare segnato con l’allenatore portoghese pronto a dare l’addio alla fine del campionato. Giunto alla guida dei rossoneri durante gli ultimi giorni del 2024, l’ex Porto ha saputo conquistare immediatamente la Supercoppa italiana andando a battere sia Juventus che Inter ma poi i risultati tra campionato e Champions League sono stati ampiamente deludenti. I rossoneri, nonostante il contratto firmato fino al 2026, hanno inserito una clausola che permetterà al club di salutare il tecnico senza dover pagare lo stipendio della prossima stagione.

Calciomercato Milan, Allegri ha dato l’ok: il club lo cede

Per il Milan si profila una nuova estate di rivoluzione dal punto di vista del mercato con il club pronto a cambiare ancora una volta molto. Senza qualificazione alla prossima Champions League, però, sarà necessaria una cessione eccellente con Massimiliano Allegri che avrebbe già dato il suo ok alla partenza di Theo Hernandez.

La stagione del terzino francese con il Milan è decisamente deludente, la peggiore da quando il laterale veste la maglia rossonera. Un’annata non semplice segnata inizialmente da un rapporto non idilliaco con Paulo Fonseca che in più di qualche occasione lo ha lasciato fuori dalla formazione titolare. Una serie di prestazioni insufficienti hanno poi fatto il resto con l’espulsione contro il Feyenoord che sembra aver segnato definitivamente la fine della sua carriera in rossonero.

Il terzino non sembra riuscire a tornare quello delle stagioni precedenti e la sensazione in casa Milan è che si sia giunti alla fine di un ciclo. Il contratto in scadenza nel giugno del 2026, poi, è una spada di Damocle sul futuro dell’ex Real Madrid che verrà ceduto in estate per non rischiare poi di perderlo a zero tra un anno.

La speranza del Milan è quella di riuscire a dare vita ad un’asta per il cartellino del terzino arrivando a circa 40 milioni di euro per la sua partenza. PSG, Bayern Monaco e Manchester United sono sulle sue tracce con i rossoneri che avrebbero già individuato in De Cuyper il possibile sostituto dell’esterno.