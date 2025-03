Milan alle strette, c’è poco da fare: pronto a dire addio

Ormai per l’addio al Milan è solo questione di tempo: non c’è più nulla da fare, beffa atroce per i rossoneri.

La vittoria in rimonta contro il Como, seconda consecutiva in Serie A, ha riportato il Milan a sei punti dal quarto posto. Un’impresa comunque difficilissima, tenendo conto che i rossoneri hanno ancora cinque squadre davanti e mancano solo nove partite al termine del campionato: tuttavia i tifosi chiedono che la truppa guidata da Sergio Conceicao ci provi fino alla fine per non avere rimpianti.

Tuttavia, al di là di come finirà questa stagione (il Milan è atteso anche dalla semifinale di Coppa Italia contro l’Inter), dal clima che si respira a Milanello è probabile che la società opererà nuovi cambiamenti in estate. La dirigenza è già al lavoro per individuare anche i profili che possono migliorare la rosa in tutti i reparti.

L’idea del club di via Aldo Rossi è quella di intervenire anche a centrocampo e aggiungere così delle pedine che possano innalzare il livello della mediana in termini di qualità e quantità. Proprio in queste ore, però, è arrivata una notizia che scombina i piani dei rossoneri: uno degli obiettivi del Milan sembra ormai orientato a scegliere un’altra destinazione.

Milan alle strette: niente da fare, se ne va in Premier

Stiamo parlando di Morten Frendrup, centrocampista danese del Genoa che sta attirando l’interesse di molti top club a suon di ottime prestazioni. Anche in questa stagione il classe 2001 è stato tra i protagonisti ed è oggi considerato una delle colonne del Grifone: nel settembre 2024 l’ex Brondby ha fatto anche il suo esordio con la Nazionale danese, subentrando nel finale del match di Nations League vinto dalla Danimarca contro la Serbia.

Arrivato al Genoa nel 2022 per circa 4 milioni di euro, il centrocampista di Holbaek ha finora collezionato 119 presenze con i rossoblu mettendo a segno 6 reti. Il suo valore di mercato attuale è stimato in 20 milioni di euro ma il rendimento offerto in questa stagione lascia pensare che il Genoa chiederà almeno 30-35 milioni per lasciarlo partire.

Il Milan è tra le squadre più interessate a Frendrup ma gli ultimi rumors parlano di un inserimento da parte del Liverpool. I Reds sono pronti a soddisfare le richieste economiche del Genoa, scavalcando così i rossoneri nella corsa al giocatore. L’idea di approdare ad Anfield Road stuzzica tantissimo il classe 2001: in una recente intervista ha ammesso di avere da sempre come idolo Steven Gerrard, bandiera dei Reds.