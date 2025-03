Ormai è rassegnato, ultime a San Siro per lui: i tifosi pronti a salutarlo

Un giocatore rossonero sembra avere un destino abbastanza segnato, nonostante stia dando tutto per rimanere a Milano.

Mancano nove partite di Serie A e due di Coppa Italia prima della fine della stagione del Milan. I prossimi saranno mesi decisivi per tanti motivi.

Tra questi c’è la scelta su chi dovrà rimanere e su chi dovrà lasciare Milanello. Il futuro di diversi calciatori è incerto e le prossime partite determineranno ciò che succederà a giugno-luglio-agosto, quando si tornerà a parlare più intensamente di calciomercato. Fondamentale fare bene nelle prossime partite per mettersi in una buona condizione in vista della prossima stagione.

Calciomercato Milan: addio molto probabile, ma l’attaccante darà tutto

Tra le situazioni da chiarire ci saranno quelle dei giocatori in prestito. Uno di questi è Tammy Abraham, arrivato dalla Roma senza che l’accordo comprendesse un diritto di riscatto. La stessa formula, il prestito secco, con la quale Alexis Saelemaekers si è trasferito nella capitale.

Il centravanti inglese aveva voluto fortemente il passaggio al Milan, lasciando in standby le offerte che aveva ricevuto dalla Premier League durante la scorsa sessione estiva del calciomercato. In campo non fa mai mancare il suo impegno, anche se questo a volte non basta. Finora è arrivato a collezionare 8 gol e 5 assist in 37 presenze stagionali. Numeri non pessimi, anche se l’ex Chelsea non è un bomber da 15-20 reti che il club a gennaio ha cercato comprando Santiago Gimenez e cedendo Alvaro Morata, che a sua volta non è un goleador.

Abraham vuole giocarsi fino all’ultimo le sue chance per convincere il Milan a tenerlo, però oggi la sensazione è che lascerà la maglia rossonera. Nel caso, non gli mancheranno le opzioni per la prossima stagione. Anche in questi giorni si sta parlando nuovamente di un possibile ritorno in Premier League. Squadre come Aston Villa, West Ham, Everton e Nottingham Forest lo stanno monitorando. Altre ne possono emergere nei prossimi mesi, soprattutto se Tammy dovesse fare bene con il Milan.

L’ex Chelsea è legato alla Roma da un contratto fino a giugno 2027, rinnovato prima della cessione in prestito a Milano. Il club giallorosso spera di incassare almeno 20 milioni di euro dalla vendita a titolo definitivo del giocatore, il cui stipendio si aggira sui 5 milioni netti annui.