Svelato il team radio di Leclerc, lo ha detto davvero

Una prima gara difficile per il pilota monegasco e la scuderia di Maranello: le cose non sono andate come volevano a Melbourne.

Il Gran Premio d’Australia 2025 di F1 è stato decisamente deludente per la Ferrari. C’erano grandi aspettative e il weekend è stato negativo sia per Charles Leclerc sia per Lewis Hamilton.

Già dalle qualifiche di sabato non sembravano esserci le migliori premesse, con le due SF-24 che hanno ottenuto la quarta fila della griglia di partenza per la gara. Ci si aspettava di più da due piloti storicamente molto bravi sul giro secco. Ma il peggio è avvenuto nella gara di domenica, con il monegasco ottavo e l’inglese decimo al traguardo.

Un vero disastro, una sconfitta netta. Davanti alle rosse anche la Williams di Alexander Albon, l’Aston Martin di Lance Stroll e persino la Haas di Nico Hulkenberg. E il rookie Kimi Antonelli, quarto, era partito dalla sedicesima casella della griglia con la sua Mercedes.

F1 GP Australia 2025: la frustrazione di Leclerc

Sicuramente, la scuderia di Maranello ha commesso un grande errore quando ha lasciato fuori i propri piloti con gomme slick su pista bagnata, invece di richiamarli al box per cambiarle. Il pit stop è stato fatto con un giro di ritardo e con entrambi, quindi perdendo anche del tempo. Si poteva pensare a una strategia diversificata al limite, ma è stato deciso in altro modo e alla fine sono stati scontentati tutti.

Il muretto Ferrari non ha saputo gestire nel modo migliore la situazione. Hamilton via team radio non ha nascosto la sua propria delusione: “Pensavo di aver capito che non sarebbe arrivata molta pioggia, giusto? Abbiamo perso una grande occasione…“. Nel box avevano scommesso sul fatto che non sarebbe caduta tanta acqua e l’azzardo non ha pagato.

Anche Leclerc si è mostrato parecchio frustrato per l’andamento della prima gara del mondiale di F1 2025. Si è assunto le proprie responsabilità per un testacoda che gli ha fatto perdere quattro-cinque posizioni, condizionando quindi il suo risultato finale: “Senza – ha dichiarato – sarei riuscito ad arrivare terzo o quarto e staremmo guardando la gara diversamente. L’errore maggiore è stato mio“.

Charles non è certamente contento delle scelte prese dalla Ferrari, ma ha voluto comunque comportarsi da uomo squadra e mettere in discussione anche sé stesso. Durante la corsa è anche avvenuto un team radio particolare tra il monegasco e il suo ingegnere di pista Bryan Bozzi.

Leclerc: “Ho il sedile pieno d’acqua”.

Bozzi: “Deve essere acqua”

Leclerc: “Aggiungiamo questa alle perle di saggezza”.

Da fuori Charles ha strappato un sorriso ai tifosi con la sua risposta, però in quel momento lui non aveva alcuna voglia di ridere. Come Hamilton, ha lasciato Melbourne molto deluso. La speranza in casa Ferrari è di essere più forti nel prossimo GP di F1 in Cina (21-23 marzo).