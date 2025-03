Abraham via dal Milan: “20 milioni per il nuovo attaccante”

Le dichiarazioni in diretta sul mercato del Milan: dal colpo in attacco al nuovo allenatore del Diavolo. Ecco come stanno le cose

C’è Antonello Gioia, ospite a Zona Rossonera, programma su YouTube di Calciomercato.it. Con il giornalista del Corriere dello Sport e TMW, si fa chiaramente il punto della situazione in casa Milan. Dall’allenatore al Ds, passando per il mercato dei giocatori.

Il collega non ha dubbi in merito al futuro di Conceicao: “Il suo destino è già segnato. L’unica percentuale, per me non supera il 10, è se dovesse vincere Coppa Italia e arrivare quarto. Con il nuovo ds la volontà sarà di iniziare un progetto tecnico con un suo allenatore. Giusto iniziare un nuovo corso con scelte correlate. Conceicao per me non ha dimostrato di meritarsi la conferma”.

Ad oggi i nomi più chiacchierati per la panchina sono quelli di Allegri e Conte. Prima però serve il nuovo Ds, con Paratici che appare il prescelto: “Non c’è dubbio che sia lui il nome in pole. Il Milan ha sperato di prendere Berta, ma si è mosso tardi, un po’ come Thiago Motta lo scorso anno. Secondo me servirà ancora qualche giorno per chiudere. Da Casa Milan dicono che non c’è fretta”.

Allegri o Conte? Bisogna capire quale sia il rapporto Allegri-Paratici. Hanno avuto divergenze, Allegri ha fatto dichiarazioni non così delicate su Paratici. Magari si sono chiariti. Io credo comunque che un professionista debba scindere le scelte e le cose personali. Allegri sarebbe giusto perché colmerebbe un vuoto dirigenziale importante e perché è libero e dunque facilmente prendibile. Conte invece non è libero e la vedo dura possa andare a parlare con il Milan con la lotta scudetto in ballo. Magari la scelta del ds sta tardando un po’ per questo, forse perché Conte è la prima scelta”.

Da Theo al colpo in attacco: parla Gioia

Si affronta poi il discorso legato ai possibili calciatori che lascerebbero senza Champions League: “Il sacrificato potrebbe essere Theo. L’altro nome potrebbe essere Maignan, per cui non escludo rinnovo e cessione. Tutto dipenderà da ds e allenatore. Non bisogna costruire la squadra per idee generali senza badare a chi sarà l’allenatore”.

Si parla infine di attacco e del colpo arriverà per affiancare Gimenez: “Non mi aspetto la conferma di Abraham. Non ha fatto male, i suoi numeri non sono malvagi. Ma se il Milan deve comprarlo per una 20ina di milioni si possono prendere a quella cifra profili più giovani e migliori. Preferirei più Lucca che Krstovic. Krstovic è secondo me attaccante di medio livello. Nel Lecce spicca perché è il più forte della squadra, ma non andrei a spendere 30 milioni per lui. E’ più un profilo da Torino o Fiorentina. Lucca è un profilo diverso, aiuterebbe nel lavoro di sponda, poi è italiano e visiti i problemi del Milan nelle liste, acquistare un italiano non fa mai male”.