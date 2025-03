Alex Jimenez, nuovo accordo col Real e minaccia Premier: il piano del Milan

Il punto sul futuro del terzino spagnolo, sul quale il club rossonero sembra credere molto: ecco le ultime notizie importanti.

Dopo aver iniziato la stagione in Serie C con il Milan Futuro, Alex Jimenez è entrato in pianta stabile in Prima Squadra e si è guadagnato dello spazio. 17 presenze totali e un buon minutaggio.

Il laterale classe 2005 ha mostrato duttilità tattica, giocando su entrambe le fasce e sia da terzino che da esterno avanzato. È veloce, gli piace provare a saltare il diretto avversario nell’uno contro uno e, in generale, gioca con buona personalità. Ha grandi margini di miglioramento, essendo ancora giovane: certamente deve migliorare tanto in fase difensiva, mentre in quella offensiva può diventare più lucido ed efficace nelle ultime scelte.

Alex Jimenez-Milan: il punto sul futuro dell’ex Real Madrid

Complessivamente le prestazioni di Jimenez sono state abbastanza positive, motivo per il quale il Milan intende continuare a puntarci. Da capire se il Real Madrid deciderà di esercitare la clausola di riacquisto: può ricomprare il cartellino sia nell’estate 2025 sia nell’estate 2026.

Matteo Moretto, giornalista sportivo di Relevo, ha parlato dello spagnolo in un intervento nel canale YouTube del collega Fabrizio Romano: “Chi credo resterà al 100% al Milan nei prossimi anni è Alex Jimenez. Quest’anno è stato a un passo dall’andare al Monza in prestito: dopo Milan-Sassuolo di Coppa Italia, il giocatore ha chiesto di poter andare a giocare di più perché non aveva continuità di minutaggio. Il Monza aveva trovato l’accordo verbale con il Milan, ma pochi giorni dopo la stagione di Jimenez è cambiata, perché Fonseca decide di schierarlo titolare col Genoa. Da lì il percorso del calciatore cambia completamente”.

Moretto ha spiegato quali sono le intenzioni del Milan in questo momento: “Il Milan vuole rinnovargli il contratto, adeguandolo anche da un punto di vista economico. Crede che il ragazzo si sia meritato questo passo. Ma per fare questo il Milan deve riformulare l’accordo con il Real Madrid, che può riportare Alex a casa nell’estate 2025 per 9 milioni e in quella 2026 per 12 milioni. La verità è che il Real Madrid ha altri piani, è in trattativa con Alexander-Arnold per prenderlo a zero, per i prossimi due-tre anni avrà il ruolo coperto. Ma non vuole perdere il controllo su Jimenez“.

La strategia della dirigenza rossonera è molto chiara e l’auspicio p quello di riuscire a raggiungere una nuova intesa con i blancos: “Il Milan nelle prossime settimane discuterà con il Real Madrid la possibilità di garantirsi Jimenez almeno per i prossimi due anni – racconta Moretto – spostando in avanti le recompre e alzando le cifre. Questa è l’intenzione del club, che non vuole perdere il calciatore almeno per le prossime due stagioni. Poi tra tre anni il Real potrebbe avere comunque la possibilità di riportarlo a casa. Questa è l’idea su cui le parti stanno lavorando“.

Moretto ha rivelato anche che sono arrivate delle richieste dalla Premier League per Jimenez, che ha comunque una prima scelta già definita: “Ci sono stati due club inglesi importanti che hanno bussato alla porta del Real Madrid per prendere il terzino a titolo definitivo pagando anche più di 20 milioni. Il Milan lo sa e anche il calciatore è a conoscenza di questo, ma tutte le parti in causa non intendono rompere questo patto. L’intenzione è continuare a Milano, cambiando gli accordi con il Real. Jimenez vuole restare al Milan e dà priorità al Milan per il futuro“.