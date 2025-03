Colpo Calabria a zero, la rivale del Milan è pronta all’affare

Un club importante della Serie A ha messo nel mirino l’ex capitato rossonero: possibile offerta per averlo da luglio.

Davide Calabria è uno di quei calciatori che hanno cambiato squadra nel corso dell’ultima finestra invernale del calciomercato. Per lui non è stato facile lasciare il Milan, avendo fatto tutta la sua carriera lì partendo dal settore giovanile, però non c’erano più le condizioni per andare avanti insieme.

Il suo contratto scadeva a giugno 2025 e si sapeva che non sarebbe stato rinnovato. L’addio sarebbe maturato lo stesso a fine stagione, a febbraio è stato solamente anticipato qualcosa che sarebbe avvenuto comunque. Il fatto che il giocatore non abbia legato particolarmente con Sergio Conceicao, arrivando quasi al contatto fisico al termine di Milan-Parma, ha accelerato l’addio.

Ex Milan, Calabria lascia il Bologna per un’altra squadra italiana?

Calabria aveva più richieste e ha scelto l’offerta del Bologna, nel quale si è trasferito in prestito secco fino a giugno. Nei prossimi mesi valuterà se proseguire la sua esperienza con la maglia rossoblu oppure se fare un altro cambiamento.

Finora Calabria ha collezionato 6 presenze con il Bologna, ha giocato come titolare nelle ultime 3 giornate di Serie A contro Cagliari, Verona e Lazio. Con Vincenzo Italiano sta trovando continuità e non è escluso che possa decidere di rimanere in Emilia, se troverà un nuovo accordo con la società rossoblu.

Non mancheranno altre richieste per il terzino 28enne. Si sta già parlando di un interessamento della Roma, accostata al giocatore già durante il calciomercato invernale. In questi mesi il club giallorosso valuterà gli attuali terzini destri in organico e poi prenderà una decisione per la prossima stagione.

A gennaio c’è stato un investimento da 5 milioni di euro per comprare Devyne Rensch dall’Ajax. Il 22enne è uscito contro il Cagliari per un infortunio muscolare, nello specifico una lesione all’adduttore lungo sinistro: stop di circa 3 settimane. Nello stesso ruolo è infortunato anche Zeki Celik. A disposizione, invece, il saudita Saud Abdulhamid.

A destra nel 3-4-2-1 di Claudio Ranieri dovrebbe comunque giocare Alexis Saelemaekers, di proprietà del Milan e autore di una stagione di ottimo livello. È andato a Roma con la formula del prestito secco e il club giallorosso vorrebbe comprarlo a titolo definitivo, ma per questo dovrà spendere almeno 20 milioni di euro.