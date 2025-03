Il Milan chiede lo sconto, è necessario per chiudere il colpo

L’unica possibilità che ha il Milan di acquistare il giocatore è ottenere uno sconto da parte del suo club, ma potrebbe non bastare

Il Milan deve essere ricostruito. Nel mercato di gennaio, anche se in maniera confusionaria e improvvisata, sono state fatte delle scelte importanti e la sensazione è che in estate si continuerà con questo tipo di andazzo. C’è però una importante novità: dopo due anni, la società ha forse finalmente capito che è necessario inserire la figura di un direttore sportivo, e che soprattutto sia all’altezza della situazione. Tutto è nelle mani di Giorgio Furlani, che sceglierà il dirigente e, con lui, il nuovo allenatore e, infine, gli acquisti (e le cessioni).

Un passaggio cruciale quindi per decidere chi dell’attuale rosa resta o chi deve andare via. C’è grande attesa per capire cosa accadrà con alcuni giocatori, come ad esempio Tammy Abraham: l’attaccante inglese è in prestito secco dalla Roma (grazie ad uno “scambio” con Saelemaekers) e, nelle ultime partite, è entrato in campo molto bene ed è stato decisivo col Como. Sul suo rendimento però i dubbi restano, anche perché i costi per un eventuale acquisto a titolo definitivo sono piuttosto alti.

Abraham-Milan, due condizioni per il “riscatto”

La Roma l’estate scorsa valutava Abraham quasi 30 milioni. Tanti, tantissimi per un attaccante utile per la manovra ma che segna così pochi gol. Cifra che il Milan non ha intenzione di spendere, anche se il suo “riscatto” è legato all’operazione Saelemaekers: i giallorossi vogliono trattenerlo ma, rispetto ad un anno fa, dopo ottime prestazioni, la sua valutazione è decisamente aumentata. Insomma, i due club devono accordarsi sul valore dei due prima di poter procedere ad una trattativa.

Il Milan potrebbe anche pensare di trattenere Abraham, anche se, come dicevamo, oggi senza direttore sportivo né allenatore è difficile avere già le idee chiare. Di base, però, l’affare ha possibilità di riuscita soltanto se a Roma accettano l’idea di fare uno sconto sul prezzo: fra i 10 e 15 milioni si può chiudere, altrimenti è più probabile un ritorno dell’inglese nella capitale.

C’è anche un altro aspetto da considerare: Abraham, che resterebbe volentieri al Milan, deve assolutamente abbassarsi l’ingaggio per poter rimanere: alla Roma guadagna 6 milioni, cifra che in rossonero non guadagna nemmeno Rafael Leao (la supera solo coi bonus). I rossoneri hanno un tetto massimo di ingaggio e il portoghese rappresenta il punto più alto, da qui nascono anche le difficoltà per il rinnovo di Theo Hernandez, che sa di poter ambire a cifra ben più alte di quelle attuali e di quelle che il Milan può garantire.