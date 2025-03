Inter, un titolarissimo si è infortunato: derby col Milan a rischio

Un calciatore nerazzurro ha accusato un infortunio muscolare e si rischia uno stop di qualche settimana: le ultime notizie.

C’è la sosta nazionali e la paura di ogni allenatore di club è quella di ritrovarsi qualche calciatore infortunato o particolarmente affaticato. Il primo è, ovviamente, il caso peggiore.

Simone Inzaghi oggi ha ricevuto una notizia negativa dal ritiro dell’Argentina: Lautaro Martinez si è infortunato. Il capitano dell’Inter ha accusato un infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro, salterà le due partite dell’albiceleste contro Uruguay e Brasile. Da capire l’entità di questo problema fisico, se si tratta di qualcosa di leggero o se la situazione è un po’ più grave.

Lautaro Martinez recupera per Milan-Inter di Coppa Italia?

Martinez tornerà a Milano e si sottoporrà agli esami necessari per chiarire la situazione. Aveva già lasciato l’Italia con un leggero affaticamento avvertito nell’ultima partita di Serie A contro l’Atalanta. Nell’allenamento con l’Argentina la situazione si è aggravata, ma non sappiamo ancora quanto.

Dopo la sosta nazionali, l’Inter affronterà l’Udinese domenica 30 marzo e poi il Milan nella semifinale di andata della Coppa Italia mercoledì 2 aprile. Lautaro rischia di saltare queste partite se l’infortunio muscolare accusato si rivelerà essere qualcosa che richiederà almeno un paio di settimane per una completa guarigione.

Per Inzaghi e la squadra sarebbe pesante non poter disporre di un giocatore come l’argentino, autore di 18 gol e 6 assist nelle 39 presenze collezionate in questa stagione. Ad oggi l’unica certezza è che salterà le sfide contro Uruguay e Brasile, per il resto bisognerà attendere gli esami del caso.

Nel caso in cui Martinez non dovesse essere a disposizione dopo la sosta nazionali, Inzaghi dovrà valutare con chi sostituirlo in attacco nel suo 3-5-2. Assieme a Marcus Thuram ci sarà uno tra Marko Arnautovic, Mehdi Taremi e Joaquin Correa.

Lo stesso Thuram ha lasciato il ritiro della Francia per un infortunio a una caviglia sinistra. Non sembra niente di grave, dovrebbe tranquillamente recuperare per gli impegni post pausa. L’ex Borussia Moenchengladbach, così come Lautaro, è tra i calciatori nerazzurri più temuti della squadra di Inzaghi.