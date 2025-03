Ormai non ne possono più: addio deciso al Milan

La tifoseria lo prende continuamente di mira: la sua avventura al Milan sembra essere arrivata al capolinea.

Prima la vittoria in rimonta (da 0-2 a 3-2) al Via del Mare contro il Lecce, poi un altro ribaltone a San Siro contro il Como (da 0-1 a 2-1). Sei punti sofferti ma importantissimi per il Milan, che grazie a questi due successi si è riavvicinato alla zona Europa League ed è tornato anche a sei punti dal quarto posto attualmente occupato dal Bologna.

Tuttavia anche nel successo contro i lariani allenati da Cesc Fabregas alcuni giocatori hanno avuto un rendimento al di sotto delle aspettative. Il più criticato dai rossoneri è stato senza dubbio Yunus Musah, che già nei primi minuti del match ha fallito una gigantesca occasione a porta vuota. Poco dopo lo statunitense ha anche sbagliato un controllo dopo essere stato lanciato in profondità, scatenando i mugugni di San Siro.

L’ammonizione all’inizio del secondo tempo ha convinto Sergio Conceicao a non correre rischi: il tecnico portoghese lo ha infatti subito sostituito con Joao Felix. Non è una stagione semplice per l’ex giocatore del Valencia, spesso preso di mira dai tifosi per le sue prestazioni. Arrivato nell’estate 2023, Musah ha finora totalizzato in rossonero 75 presenze, senza però riuscire a mettere a segno nemmeno una rete.

Lascia il Milan: è deciso, offerta da 30 milioni

Eppure, nonostante un malcontento ormai crescente nell’esigente tifoseria milanista, il CdA del club di via Aldo Rossi, guidato da Geoffrey Moncada e supportato da Zlatan Ibrahimovic, continua a credere nel potenziale dell’americano. I vertici rossoneri credono che Musah abbia un ottimo potenziale e possa ancora crescere molto: tuttavia è necessario che il suo rendimento migliori molto già nei prossimi mesi, altrimenti l’ipotesi di una cessione in estate diventerebbe concreta.

Ad oggi il Milan valuta la sua eventuale partenza solo se dovesse ricevere un’offerta di almeno 30 milioni di euro. Al momento non si registrano sondaggi da parte di altri club, in Italia o all’estero, ma con l’avvicinarsi del calciomercato estivo qualcosa potrebbe sempre accadere.

Musah vuole rimanere in rossonero anche perché gode della piena fiducia di Sergio Conceicao: le cose potrebbero ovviamente cambiare se il Milan dovesse decidere di non proseguire il rapporto con l’allenatore portoghese. Le ultime 9 partite di campionato e la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter diranno molto sul futuro dell’ex tecnico del Porto e anche dello stesso Musah.