Paratici al Milan e Inter gelata: il doppio annuncio da Como

Le ultime sul mercato legate al club rossonero e a quello nerazzurro. Le notizie arrivano direttamente da Como: il punto della situazione

Si parla tanto di Como e dei possibili intrecci di calciomercato con il Milan, dopo la partita vinta dai rossoneri sabato sera a San Siro. Per l’occasione Zona Rossonera, programma YouTube di Calciomercato.it, ha intervistato Leo Valli, attore e colui che presta la voce a Topo Gigio, ma soprattutto speaker del Como 1907.

Valli così dice la sua su Cesc Fabregas, che nell’ultimo periodo è stato accostato con insistenza alla panchina del Milan: “Lui è arrivato a Como come calciatore, ma subito dopo è entrato a far parte della societĂ , la vedo dura che possa andare via. Ha sposato questo progetto per portarlo avanti con calma e criterio. La vedo dura che possa andare ad allenare una big. Non ha grande esperienza, come dice lui stesso, anche se sta dimostrando di valere tanto. Quella del Como è un’annata particolare. Le cose si stanno mettendo al meglio ogni giorno che passa. Si capisce cosa sta succedendo nell’ambiente, la societĂ sta lavorando benissimo e non penso che si faccia scappare Fabregas, non credo sia fattibile questa cosa“.Â

Da Theo Hernandez a Nico Paz: parla Leo Valli

Impossibile non parlare di Theo Hernandez, che il Como voleva a gennaio, e di Nico Paz, oggetto del desiderio di tutti: “Non so se il Como ci riproverĂ per il francese in estate – prosegue Valli -. Ho sentito dire che la società è arrogante, ma non è così. Posso assicurare però che ogni investimento fatto viene fatto con testa. Non vengono buttati i soldi, Nico Paz è un esempio. Sento tanto parlare di Inter, ma non penso che la societĂ voglia lasciarlo andare così in fretta. Se una societĂ cerca di tenersi i suoi gioiellini è significativo. Vuol dire che si stanno mettendo basi solide per far crescere la squadra. Anche se tutto può essere, ogni giorno cambiano le cose. Un esempio è Paratici, che ora sembra essere molto vicino al Milan e mi sembra che il Milan in ambito dirigenziale abbia qualcosa da sistemare”.

Il Como ormai può sognare in grande e si prova a farlo anche con Valli: “Tra i giocatori del Milan prenderei Pulisic. Ci sono tanti campioni nel Milan, anche se sulle corsie siamo messi bene. Penso anche a Reijnders e Maignan, ma dire un nome è riduttivo. Intanto mi tengo i miei, chissĂ che poi la societĂ …”.

Si chiude parlando di Walker e Alli – “Sono amici di lunga data, è stato un bel gesto da parte di Walker. Non ci voleva che Alli entrasse così dopo dieci minuti. Non credo lo abbia fatto apposta, non ho visto malizia, ma con un intervento così è difficile non farselo scappare dal Var“.