Porta sbattuta in faccia al Milan: è saltato tutto

Il Milan deve fare i conti con una mazzata tremenda in sede di calciomercato: il retroscena inchioda la dirigenza di Via Aldo Rossi

Una stagione pazza quella che il Milan sta vivendo. Certo, resta l’enorme delusione per l’uscita dalla Champions League per mano del Feyenoord ma – numeri alla mano – i rossoneri sono ancora in corsa per rientrare tra le prime e qualificarsi per la prossima edizione della massima competizione europea per club.

In un mese la distanza dal quarto posto è passata da 11 punti ad appena 6. A nove giornate dalla fine della Serie A, con 27 punti ancora a disposizione, tutto è possibile. Il Bologna è quarto, la Juve è quinta seguita a ruota da Lazio e Roma: cinque squadre in quattro lunghezze, per un finale di stagione che rischia di regalare parecchie sorprese ai tifosi del ‘Diavolo’. Uno scenario altrettanto scoppiettante e imprevedibile è quello riguardante il calciomercato e la possibilità che il Milan viva un’altra rivoluzione in vista dell’avvento dell’estate.

I rossoneri hanno cambiato tanto la scorsa estate e investito parecchio pure nello scorso gennaio quando a Milanello – al posto del deludentissimo Morata – è arrivato Santiago Gimenez. Un occhio al futuro mantenendo uno sguardo al recente passato, a quello che avrebbe potuto essere e non è stato. Una notizia semplicemente sconvolgente quella arrivata poche ore fa dalla Spagna e che riguarda un nome che il Milan ha seguito e segue tutt’ora, virtualmente fuori dai radar rossoneri. Cambia lo scenario, così salta tutto: i tifosi rossoneri ora sono furiosi.

Milan, mazzata tremenda: ha detto no

Il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ ha fatto il punto su uno dei calciatori che, in Spagna, sta facendo meglio negli ultimi tempi. Il Milan a Ferran Torres ci ha pensato concretamente già durante la passata sessione invernale di calciomercato: un ostacolo, però, ha tagliato le gambe ai rossoneri.

Hansi Flick non ha voluto sentire ragioni e si è tenuto stretto Torres, considerato ormai una pedina fondamentale nelle rotazioni nell’attacco del Barcellona che l’allenatore tedesco sta delineando da mesi a questa parte. Due mesi fa la dirigenza di Via Aldo Rossi ci ha provato con decisione prima di ritrovarsi costretta a virare su Joao Felix, poi approdato in prestito. Torres era la prima scelta, lo è probabilmente tutt’ora tant’é che i vertici milanisti continuano a pensarvi, in vista del prossimo anno.

Uno scenario che, tuttavia, può finire stroncato sul nascere. Flick, infatti, starebbe spingendo per trattenere ulteriormente l’attaccante spagnolo, apprezzatissimo per la sua duttilità nel reparto avanzato e per il supporto dato alla squadra in questi mesi, soprattutto a partita in corso. Un clamoroso colpo di scena che – di fatto – toglie dal mercato l’ala classe 2000 in scadenza tra meno di due anni con il club di Joan Laporta.