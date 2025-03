Quadriennale col Milan, il colpo è ormai fatto: festa rossonera

Sta nascendo il Milan del futuro con i rossoneri che sono al lavoro per cercare di migliorare la propria rosa in vista della prossima stagione.

Un’annata difficile quella che sta andando a concludersi per il Milan con il club che è già proiettato alla prossima stagione per cercare di rialzare la testa.

I due successi arrivati in rimonta contro Lecce e Como hanno ridato fiato ad un Milan che veniva da tre sconfitte consecutive con gli uomini di Conceicao che sanno di giocarsi molto, quasi tutto, nella sfida contro il Napoli alla ripresa per quello che vuol dire la lotta per un posto in Europa in vista della prossima stagione. Una stagione che sarà diversa sia negli uomini che nello staff tecnico per il club rossonero che è già al lavoro per cercare di chiudere gli affari necessari a sistemare l’organico. Una firma appare sempre più vicina con il Milan pronto a far firmare un quadriennale ad uno dei protagonisti rossoneri.

Calciomercato, quadriennale con il Milan: si chiude

Stando a quanto affermato da Milannews.it, al termine della stagione in corso dovrebbe arrivare il rinnovo di Christian Pulisic con il Milan. Lo statunitense, uno dei più positivi in questa stagione difficile insieme a Tijjani Reijnders, sarebbe vicino dal prolungare il suo accordo con i rossoneri fino al giugno del 2029.

Proprio come accaduto alcune settimane fa con il centrocampista olandese, il Milan ha deciso di premiare il trequartista statunitense con un nuovo contratto andando a blindare il giocatore fino al 2029. Una mossa che permetterà al club di allontanare le voci di un possibile addio dell’ex Borussia Dortmund e Chelsea finito nel mirino di diverse squadre di Premier League.

Pulisic è diventato con il passare del tempo uno dei punti di riferimento della squadra e viene molto apprezzato all’interno dello spogliatoio per la sua serietà e professionalità. Il rendimento dell’americano è stato sempre ottimo e costante con il giocatore che ha saputo conquistare la fiducia di tifosi e club. Il rinnovo appare sempre più vicino con il giocatore che dovrebbe arrivare a guadagnare una somma intorno ai 5 milioni di euro all’anno.

Un colpo importante per il Milan che continua a lavorare anche su altri rinnovi di contratto come quello di Mike Maignan e Theo Hernandez. Se per il portiere l’accordo sembra essere stato raggiunto, per il terzino la situazione è molto diversa con l’ex Real Madrid che appare destinato a salutare alla fine del campionato in corso col Milan intenzionato a chiedere circa 40 milioni di euro per la sua cessione.