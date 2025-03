Svelato quanto accaduto a Theo Hernandez negli spogliatoi: è successo durante Milan-Como

Emerge un retroscena riguardante la recente partita dei rossoneri: protagonista il terzino francese.

Contro il Como è arrivata la seconda vittoria consecutiva del Milan, che ora si trova a 6 punti dal quarto posto. La qualificazione alla prossima Champions League rimane difficile, dato che i rossoneri sono in nona posizione in classifica, però almeno ci sono più speranze ora.

Sconfiggere il neopromosso Como è stato decisamente complicato, troppo. La squadra di Sergio Conceicao deve migliorare sotto tanti punti di vista se vuole giocarsi davvero l’accesso alla prossima Champions. L’andamento della stagione non induce all’ottimismo, però i rossoneri devono dare tutto nelle ultime nove giornate di Serie A per raggiungere la migliore posizione possibile.

E devono dare il massimo soprattutto i calciatori che magari in questa stagione hanno reso al di sotto delle aspettative e che nell’ultima parte dovrebbero alzare il livello delle loro prestazioni. Uno di questi è Theo Hernandez, troppo spesso al di sotto della sufficienza.

Theo Hernandez: il retroscena su Milan-Como

Il nazionale francese è al sesto anno con la maglia rossonera e ci si attendeva performance molto diverse da quelle che ha esibito molto volte. È uno dei veterani del gruppo, uno di quelli che ha avuto anche l’onore di portare la fascia di capitano, spesso senza onorarla. Non è un caso, è che Conceicao abbia designato Mike Maignan come capitano al momento del suo arrivo in panchina al posto di Paulo Fonseca.

In occasione della recente partita Milan-Como l’ex Real Madrid è stato sostituito da Alex Jimenez dopo l’intervallo. Nell’immediato si era pensato a una scelta di carattere tecnico da parte di Conceicao, poi è emersa la verità. La Gazzetta dello Sport ha rivelato che è stato lo stesso Theo a chiedere la sostituzione a causa di un fastidio muscolare a un polpaccio.

Un infortunio non grave, Hernandez ha regolarmente raggiunto il ritiro della nazionale maggiore francese. Martedì ha saltato l’allenamento con i compagni, però è rimasto a disposizione di Didier Deschamps. Le sue condizioni fisiche verranno monitorate quotidianamente, il Milan si aspetta un comportamento saggio da parte dello staff della Francia, il calciatore non va messo a rischio.