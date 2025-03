Allegri riparte da due centrali: giovane ed ex Juve per la difesa del Milan

Ecco i primi colpi per il Milan di Massimiliano Allegri. Il livornese vorrebbe rafforzare il pacchetto arretrato: il punto della situazione

Si stanno facendo sempre più insistenti le voci che vogliono Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. Appare ormai lui il prescelto per guidare il Diavolo nella stagione 2025/2026, con buona pace di Sergio Conceicao. Il tecnico portoghese non ha ancora smesso di sperare di tenersi il posto, qualificandosi la Champions League e vincendo la Coppa Italia.

Come è evidente, però, le possibilità sono davvero pochissime. Ecco perché è sempre più probabile, che il Milan riparta da un allenatore italiano. Così in pole è balzato Allegri, il preferito di Giorgio Furlani. Nel calderone dei nomi non si può non includere Antonio Conte, ma prima dovrebbe decidere di lasciare Napoli. Allo stesso tempo piacciono altri mister come Vincenzo Italiano e Roberto De Zerbi. Più sullo sfondo i profili di Maurizio Sarri e Cesc Fabregas.

Nelle prossime settimane capiremo se il Milan deciderà davvero di ripartire da Massimiliano Allegri. Il tecnico ex Juventus avrebbe accettato il Diavolo lo scorso anno, ma il gruppo di lavoro rossonero decise di fare altre scelte.

Milan, ecco dove migliorare: tre profili per la difesa di Allegri

Chi conosce bene il tecnico toscano sa che l’organico del Milan è ritenuto all’altezza per sfidare le grandi, ma qualche ritocco andrebbe comunque fatto. Giovanni Galeone, in un’intervista a TeleLombardia ha esaltato Rafa Leao, aggiungendo che il mister rilancerebbe Loftus-Cheek e Maignan, puntando anche chiaramente su Reijnders e Pulisic.

Il focus, dunque, è soprattutto sul reparto difensivo, per il quale, secondo l’ex allenatore, servirebbero un paio di colpi. Allegri spesso si è affidato alla difesa a tre e per poterlo fare anche nel Milan servono rinforzi. Walker, Gabbia, Thiaw e Pavlovic non possono certo bastare, considerando la sempre più probabile cessione di Fikayo Tomori.

Servirebbero quindi almeno due difensore. Ecco così che le attenzioni sono puntate soprattutto su Comuzzo della Fiorentina e Coppola del Verona, giovani e italiani. Avere un Milan più azzurro è un obiettivo che farebbe piacere anche allo stesso Massimiliano Allegri. Occhio però ad un affare a costo zero o quasi: il Diavolo potrebbe, infatti, decidere di riportare in Italia Rugani, oggi all’Ajax. Il calciatore andrebbe ad allungare la rosa, accettando tranquillamente di essere inizialmente un’ultima scelta, ma potrebbe svolgere un ruolo importante anche in spogliatoio