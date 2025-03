“Due colpi in difesa, Loftus-Cheek e Leao”: il Milan di Allegri è già pronto

Le ultime sul tecnico che potrebbe sedere sulla panchina del Milan la prossima stagione: le dichiarazioni arrivate in serata

Massimiliano Allegri al Milan. A leggere i giornali non sembrano esserci molti dubbi su chi sarà il prossimo allenatore della prossima stagione. Giorgio Furlani, d’altronde, la sua scelta l’ha fatta, ma servirà tempo per gli annunci ufficiali. D’altronde c’è ancora una stagione da portare a termine e Sergio Conceicao vuole giocarsi le sue pochissime possibilità di tenersi la panchina del Diavolo.

Difficile capire se la qualificazione alla prossima Champions League e la vittoria della Coppa Italia basterebbero, ma provarci è d’obbligo per un Milan che deve restare aggrappato al sogno di raggiungere il quarto posto.

Ignorare le voci che continuano a portare Massimiliano Allegri in rossonero, però, è praticamente impossibile. A parlarne ancora è Giovanni Galeone, che conosce davvero benissimo il tecnico livornese: “Allegri ha tantissima voglia di tornare in panchina e la sua preferenza è l’Italia – afferma l’ex mister ai microfoni di TeleLombardia -. Il Milan? E’ una buonissima squadra che sta facendo molto meno di quello che potrebbe fare. Giocatori come Reijnders e Pulisic li hanno in pochi. Con Max il Milan riavrebbe Loftus-Cheek e Maignan al top. Basterebbero così solo un paio di difensori per puntare in alto”.

Galeone punta su Allegri: “Leao piace ad Allegri, ma l’Inter…”

Galeone chiaramente punterebbe ad occhi chiusi su Allegri: “Sa valorizzare i giocatori a sua disposizione e sa adattarsi alle esigenze della società. Fa con quello che gli viene messo a disposizione dal club. Con Paratici alla Juve il rapporto non era il massimo della vita, ma nel calcio non si porta rancore…”

L’ex allenatore così conferma chi sosteneva che i rapporti tra l’ex dirigente della Juve e Allegri non siano idilliaci, ma allo stesso tempo che i due potrebbero lavorare tranquillamente insieme.

Arriva poi una battuta anche su Leao: “A chi non piace, come si fa a mettere in dubbio le sue qualità? È uno che ti può risolvere la partita con una giocata. Ha qualità formidabili. Piace sicuramente a Max Allegri come gli piacciono tutti i grandi giocatori”.

Infine Galeone non esclude un approdo all’Inter di Allegri: “Se Inzaghi non vince il campionato, non vedo perché dovrebbero confermarlo e a quel punto Marotta chiamerebbe Allegri all’Inter sicuramente…”.