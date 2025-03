Ancora Serie A per Joao Felix, destinazione a sorpresa per il portoghese

Il futuro del portoghese potrebbe essere ancora in Serie A: l’attaccante può diventare un’idea forte di un club italiano

Joao Felix è stato uno degli acquisti più sorprendenti delle ultime sessioni di mercato del Milan. Il portoghese è arrivato a gennaio in prestito secco dal Chelsea: un’operazione che, in totale, è costata ai rossoneri circa 5 milioni. Debutto da sogno contro la Roma con ingresso in campo e gol a San Siro: quella sera, tutti avevano la sensazione che finalmente il Milan aveva acquistato un giocatore da… Milan. Joao Felix però non è riuscito a dare grande continuità a quell’ottima mezz’ora:

Sergio Conceicao gli ha dato tanta fiducia, forse anche più di quanto meritava, ma da lì in poi non ha più inciso. D’altronde, il problema della continuità è quello che ha frenato la sua crescita e la sua carriera. Che, ai tempi del Benfica, sembrava essere destinata ai livelli più alti in assoluto. In rossonero doveva rilanciarsi dopo il ritorno al Chelsea l’estate scorsa ma, a meno di clamorosi colpi di scena, a giugno sarà addio.

Joao Felix, futuro in Serie A? C’è l’idea

Tutto dipende da quelle che saranno le richieste del Chelsea per l’acquisto a titolo definitivo ma anche da chi saranno direttore sportivo e allenatore del Milan per la prossima stagione: una volta scelti, la società potrà programmare il mercato e quindi fare il punto della situazione coi Blues in un senso o nell’altro. Ad oggi, però, da Casa Milan non c’è grande convinzione in merito ad una sua permanenza. Ma nel suo futuro potrebbe esserci ancora la Serie A.

Prima di proporlo al Milan, verso fine dicembre Jorge Mendes, il suo potentissimo agente, aveva fatto una chiamata anche a Giuseppe Marotta e a Piero Ausilio: l’Inter, che aveva forse bisogno di un rinforzo in attacco considerando le difficoltà di Taremi, di Arnautovic e di Correa, poteva essere per lui la soluzione migliore anche dal punto di vista tattico. Joao Felix non è un esterno ma una seconda punta di un attacco a due: nel 3-5-2 di Inzaghi, di fianco a Lautaro o a Thuram, avrebbe trovato sicuramente le condizioni ideali.

E chissà che questa idea possa concretizzarsi l’estate prossima. L’Inter deve ricostruire l’attacco, ovviamente ripartendo dai titolari Lautaro e Thuram, e il portoghese, a certe cifre, può diventare un’ottima soluzione, anche se Oaktree, la nuova proprietà americana dei nerazzurro è stata molto chiara: sì agli investimenti, ma solo per giovani da valorizzare.