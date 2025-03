Arriva l’ok al colpo in prestito: il Milan brucia la concorrenza

Un colpo in prestito che già fa sognare i tifosi rossoneri: occasione dal top club, il Milan è pronto a portarlo a San Siro

Il momento che sta vivendo il Milan di Sergio Conceicao non è semplice. Tra pochi giorni i rossoneri scenderanno in campo per la super sfida contro il Napoli, dopo la quale potrebbe esserci una schiarita – forse definitiva – per la lotta Scudetto. I rossoneri, dunque, si ritroveranno essere giudici nel duello tricolore.

Ad ogni modo la situazione interna, a partire dal futuro virtualmente già scritto di Conceicao che lascerà Milanello il prossimo 30 giugno, sta prendendo forma. Sarà rivoluzione nei mesi estivi e diversi big – non solo Theo Hernandez, il più vociferato – potrebbero salutare. Parallelamente vi è però una pista che rischia di diventare bollente da qui alle prossime settimane per quel che concerne gli affari in entrata.

Una delle possibilità più affascinanti – e col passare delle settimane, concrete – potrebbe arrivare direttamente dalla Liga. Occhi in casa Real Madrid dove, sulla panchina delle ‘Merengues’, siede una delle vecchie conoscenze del ‘Diavolo’. Quel Carlo Ancelotti che ha lasciato a Milanello un pezzo di cuore, che ha regalato anni magici ai tifosi del Milan. Può essere proprio lui ‘l’uomo assist’ del mercato rossonero: il nome in ballo è da far girare la testa.

Ancelotti fa felice il Milan: colpo da sogno

‘Fichajes.net’, nelle scorse ore, ha infatti analizzato i movimenti in casa Real Madrid. In attesa che la sessione estiva di calciomercato riapra ufficialmente i battenti, è chiaro come Florentino Perez e la dirigenza dei ‘Blancos’ stiano già lavorando alle prossime operazioni.

In ottica uscite, non può non far rumore il nome di Arda Guler. Già vicino alla maglia rossonera nel luglio 2023 – la questione commissioni frenò il Milan, con il turco che firmò a 18 anni con le ‘Merengues’ – ora il forte trequartista potrebbe effettivamente tornare di moda per l’attacco rossonero. Il giocatore è deluso dallo scarso utilizzo in quel di Madrid, d’altronde la concorrenza in quella zona del campo è spietata. Ecco perché l’ex Fenerbahce sarebbe pronto a dire addio al Real Madrid se le cose non dovessero cambiare in tempi brevi.

Si parla soprattutto di prestito, con la dirigenza del Real che ha preso una decisione: il giocatore può partire. Ed il Milan, in tal senso, potrebbe trovare una corsia preferenziale sia per gli eccellenti rapporti con Perez e la dirigenza spagnola, sia per la presenza di Ancelotti sulla panchina del Real. A questo punto il classe 2005 è destinato a far parlare di sé da qui ai mesi estivi.

Guler, sotto contratto con il Real Madrid fino al 30 giugno 2029, ha collezionato 30 presenze tra campionato e coppe con le ‘Merengues’, con 3 gol e 5 assist vincenti in 1088′ in campo. Il Milan, per lui, potrebbe essere la soluzione ideale: due anni dopo un corteggiamento che non andò a buon fine.