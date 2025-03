Dall’Inter al Milan, il colpo è servito: arriva il tradimento

Un altro giocatore sta per passare da un club milanese all’altro: stavolta è il Milan a beffare l’Inter, il tradimento è a un passo.

Le stagioni di Inter e Milan hanno preso una piega decisamente diversa. I nerazzurri sono in testa al campionato con tre punti sul Napoli, hanno ottenuto la qualificazione ai quarti di Champions League e sono in semifinale di Coppa Italia; i rossoneri, invece, sono al nono posto in Serie A e hanno salutato la Champions al playoff.

La truppa di Conceicao sfiderà però i cugini interisti nella semifinale di Coppa Italia (andata il 2 aprile e ritorno il 23 aprile). Se da una parte il sogno dei tifosi nerazzurri è bissare lo storico Triplete del 2010, dall’altra i milanisti sperano di portare a casa almeno la Coppa Italia dopo la Supercoppa Italiana vinta a gennaio battendo in finale proprio l’Inter.

L’impressione è che le strade di Inter e Milan si incroceranno anche sul mercato. I due club milanesi stanno infatti seguendo diversi giocatori ed è probabile che su qualche profilo si scateni una vera e propria sfida. Non è nemmeno da escludere qualche cambio di casacca: già in passato alcuni giocatori sono passati da una sponda all’altra e non è detto che non possa ripetersi di nuovo.

Dall’Inter al Milan: nerazzurri traditi, ha scelto il Diavolo

Proprio in queste ore, infatti, si sta parlando del forte interessamento del Milan per un giocatore che qualche stagione fa ha indossato la maglia nerazzurra. Si tratta di Mateo Kovacic, oggi in forza al Manchester City di Pep Guardiola dopo tre anni al Real Madrid e ben cinque stagioni al Chelsea.

Il 30enne ha finora collezionato 33 presenze con il Manchester City in questa stagione mettendo a segno 5 reti. Il suo contratto con i Citizens scade nel 2027 ma la partenza in estate non è così improbabile: il club inglese ha necessità di rinnovamento dopo un’annata abbastanza sottotono.

Il Milan ha già chiesto informazioni al City per capire la fattibilità dell’operazione. L’obiettivo di Ibrahimovic e Moncada è quello di alzare il livello del centrocampo, specialmente sul piano qualitativo: in casa Milan il profilo di Kovacic è uno dei più graditi date le ottime doti tecniche del centrocampista croato. L’ex Inter è molto tentato dal corteggiamento rossonero: l’idea di tornare in Serie A lo stuzzica molto. Con i nerazzurri ha disputato due stagioni e mezza, totalizzando 97 presenze con 8 reti all’attivo.