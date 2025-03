Joao Felix via dal Milan: una nuova squadra è pronta ad accoglierlo

Il futuro del portoghese potrebbe essere di nuovo in Inghilterra: la permanenza a Milano appare improbabile.

Joao Felix è stato uno dei colpi in entrata del Milan nell’ultima sessione invernale del calciomercato e il suo debutto aveva fatto sognare i tifosi. A San Siro contro la Roma era andato in gol con uno “scavetto” su assist dell’altro nuovo arrivo Santiago Gimenez.

Sembrava l’inizio di una bella storia, invece il nazionale portoghese non è riuscito ad avere continuità di rendimento e ha perso il posto. Sergio Conceicao gli aveva dato tanta fiducia, schierandolo titolare anche dopo prestazioni negative, però da qualche partita è finito in panchina.

Purtroppo, l’ex di Benfica e Atletico Madrid ha confermato di avere problemi a incidere, come nelle passate stagioni. Nonostante abbia delle importanti doti tecniche, non riesce a sfruttarle adeguatamente per essere decisivo.

Calciomercato Milan, Joao Felix: nuovo club in Premier League

Felix deve trovare il modo per essere maggiormente determinante e aiutare la squadra di Conceicao a raggiungere gli obiettivi stagionali che rimangono. Fare un finale positivo lo aiuterebbe anche a trovare una buona sistemazione nella prossima stagione, dato che difficilmente continuerà a vestire al maglia del Milan.

Felix è arrivato dal Chelsea in prestito secco oneroso, quindi senza prevedere alcun tipo di diritto di riscatto. Dopo le prime presenze positive, già si immaginava una possibile formula per la sua permanenza a Milano, ma oggi la sensazione è che il giocatore farà rientro a Londra per poi ripartire. Troppo deludente il suo rendimento e troppo alti i costi di una eventuale operazione.

Sarà interessante vedere con quale squadra Felix proseguirà la sua carriera. Secondo quanto rivelato in Inghilterra da TeamTalk, l’Aston Villa sarebbe ancora interessato al portoghese. Il club di Birmingham si era già fatto avanti a gennaio, però lui aveva dato precedenza al Milan e alla fine il suo desiderio è stato esaudito.

L’Aston Villa si era comunque consolato con i prestiti secchi di Marcus Rashford dal Manchester United e di Marco Asensio dal PSG. Proverà a tenere entrambi, in particolare lo spagnolo, altrimenti valuterà altre opzioni. Felix piace a Unai Emery, convinto di poter riuscire a valorizzarlo, tirandone fuori tutto il potenziale rimasto inespresso finora.

Il Chelsea sarebbe ben felice di venderlo nel prossimo mercato estivo, però a a fine giugno sarà a bilancio per circa 40 milioni e una cessione sotto questa cifra provocherebbe una minusvalenza. Difficile che un club decida di investire una cifra del genere per Felix, più ipotizzabile un nuovo trasferimento in prestito con diritto oppure obbligo di riscatto.

L’Aston Villa può essere un’opzione, ma certamente ce ne saranno anche altre. Jorge Mendes, agente del calciatore, avrà delle soluzioni pronte per il futuro del suo assistito.