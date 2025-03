La penalizzazione cambia la classifica del campionato: a fare festa è il Milan

Assist inaspettato che il club rossonero, potrebbero esserci novità importanti a breve: in via Aldo Rossi ci sperano.

Se la Prima Squadra non sta disputando una stagione in linea con le aspettative, peggio sta andando al Milan Futuro. L’Under 23 rossonera è in zona playout nella classifica del girone B di Serie C e rischia la retrocessione.

In questo momento occupa la terzultima posizione e la salvezza diretta dista 12 punti, quindi è praticamente impossibile. Mancano sei giornate al termine del campionato e l’obiettivo deve essere almeno quello di evitare l’ultimo posto, che manderebbe il gruppo di Massimo Oddo direttamente in Serie D.

Milan Futuro, possibile assist da una “rivale”: le ultime news

In zona playout c’è un’altra squadra rossonera che non se la sta passando benissimo: la Lucchese. Il 7 marzo è stata penalizzata di 6 punti per il mancato pagamento di contributi e stipendi. Il club ha inviato il proprio ricorso per cercare di far annullare tale penalizzazione, ma vive comunque una situazione grave.

Infatti, la Lucchese è a rischio fallimento. Sarebbe il quarto negli ultimi 17 anni e condannerebbe la società a ripartire dall’Eccellenza, se qualcuno dovesse acquisirla. Il sindaco revisore, il Dottor Ahmed Liban Varetti, deve decidere se tentare una negoziazione con l’attuale proprietà o consegnare i libri in tribunale.

Il primo caso consentirebbe alla squadra di concludere almeno la stagione, con una possibile nuova penalità se non verrà rispettata la scadenza del 16 aprile. Lo ha spiegato il quotidiano La Nazione. I tifosi, che intanto hanno organizzato una raccolta fondi per aiutare nel pagamento delle spese correnti, sperano che arrivi qualche investitore disposto a salvare il club e ad evitare così il fallimento.

Fallire significherebbe l’esclusione dal campionato, uno scenario che al Milan Futuro andrebbe benissimo, dato che in questo modo eviterebbe la retrocessione diretta in Serie D. L’ultimo posto nella classifica del girone B dista solamente un punto, quindi la squadra di Oddo rischia in questo momento. Se la Lucchese venisse esclusa, il playout sarebbe sicuro e lì i rossoneri potrebbero giocarsi la permanenza nella categoria. Non sarebbe comunque una passeggiata, però almeno ci sarebbero delle speranze di restare in Serie C.

Sicuramente in casa Milan hanno sottovalutato la categoria e hanno sbagliato diverse scelte, a partire dalla persona a cui affidare il progetto: Jovan Kirovski, ex direttore tecnico del Los Angeles Galaxy in MLS. Prima che Zlatan Ibrahimovic lo chiamasse in Italia, Kirovski probabilmente non sapeva nulla della Serie C italiana.