Milan, addio Tomori: il sostituto dalla Spagna, un super affare

Dalla Spagna arriva la notizia inerente l’interesse del club rossonero per un giocatore della squadra di Ancelotti.

Presto dovremmo sapere chi sarà il nuovo direttore sportivo, un primo tassello per ricostruire il Milan in vista della prossima stagione. Certamente sarà importante capire se i rossoneri parteciperanno a una competizione europea per farsi un’idea migliore del calciomercato che potrà fare.

Senza qualificazione alla prossima Champions League, verrebbero a mancare tanti ricavi utili sia per tenere in ordine i conti del bilancio sia per investire nella campagna acquisti. In tal caso, non bisogna escludere qualche cessione importante e anche la necessità di essere ancora più attenti alle occasioni presenti sul mercato.

La cosa fondamentale è non commettere gli stessi errori commessi nelle ultime stagioni. Bisogna costruire una squadra completa e competitiva per tornare a lottare per lo Scudetto e non dover tribolare per arrivare almeno al quarto posto, l’obiettivo minimo stagionale.

Calciomercato Milan, nuovo colpo dal Real Madrid?

Il Milan dovrà intervenire in ogni reparto, non ci sono dubbi. La stagione in corso ha dimostrato che ovunque c’è la necessità di prendere dei rinforzi.

Per quanto riguarda la difesa, bisognerà vedere quale dei centrali verrà venduto e chi lo sostituirà. Un probabile partente è Fikayo Tomori, che il club avrebbe già voluto cedere nella scorsa sessione invernale del calciomercato. Era stato trovato l’accordo con il Tottenham a fine gennaio-inizio febbraio, però l’ex Chelsea ha rifiutato il ritorno a Londra sponda Spurs. Salvo sorprese, verrà venduto: valutazione sui 25 milioni di euro.

Dalla Spagna arriva anche il nome di un difensore centrale che piace molto al Milan: Raul Asencio. Il giornalista Edu Aguirre a El Chiringuito ha rivelato che il Milan e il Liverpool sperano che il Real Madrid non riesca a trovare un accordo per il rinnovo del contratto con il giocatore 22enne.

Asencio va in scadenza a giugno 2026, senza prolungamento verrebbe venduto dai blancos nella prossima finestra estiva del calciomercato. E il prezzo non potrebbe essere eccessivamente alto. La sensazione è che alla fine il club madrileno riuscirà a raggiungere un’intesa per il rinnovo, però il Milan e altre società monitorano la situazione e sono pronte ad approfittarne, eventualmente.

Cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, Asencio in questa stagione ha trovato continuità di impiego da novembre in poi. Carlo Ancelotti ha dovuto fare i conti con alcuni infortuni nel ruolo e ha dato fiducia allo spagnolo, spesso autore di prestazioni convincenti.