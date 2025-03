Mondo della F1 senza parole, l’accusa a Leclerc è da non credere

Primo GP da dimenticare per la Ferrari, il prossimo sarà in Cina: purtroppo, qualcuno ha speso pessime parole verso Leclerc.

C’erano grandi aspettative per il debutto della scuderia di Maranello nel campionato di F1 2025 e sia nel box sia tra i tifosi la delusione è stata tanta. Si pensava che nel Gran Premio d’Australia le cose sarebbero andate decisamente meglio.

Charles Leclerc ha concluso la gara a Melbourne con l’ottavo posto, mentre Lewis Hamilton con il decimo. Neanche nel peggiore degli scenari ipotizzati dai piloti e dalla Ferrari stessa i risultati finali sarebbero stati questi. Certamente non hanno aiutato gli errori commessi dal muretto box per quanto riguarda l’ultimo pit stop, facendo rientrare entrambi con ritardo dopo aver abortito l’idea di rischiare di rimanere fuori con gomme slick su pista bagnata.

Lo stesso Leclerc ha commesso prima ancora un errore finendo in testacoda e perdendo quattro-cinque posizioni. Si è assunto le sue responsabilità, spiegando che senza quello sbaglio il piazzamento finale sarebbe stato diverso e ci sarebbero meno critiche. Ormai quello che è successo in Australia è il passato e bisogna guardare avanti.

F1 GP Cina: parole pesanti verso Leclerc

Nel prossimo weekend la Formula 1 fa tappa a Shanghai per il Gran Premio di Cina. La Ferrari proverà a riscattarsi, difficile fare peggio che a Melbourne. Ci aspettiamo di vedere Leclerc e Hamilton più competitivi, anche se probabilmente sarà sempre la McLaren la prima forza della griglia.

Pan Yongyong, commentatore cinese con un ruolo attivo nell’organizzazione di grandi eventi sportivi, sta facendo parlare di sé per delle cose scritte all’indirizzo di Leclerc e non solo sui social network: “Non ho mai desiderato così tanto che Leclerc avesse la diarrea. Hamilton, Leclerc e anche un Giovinazzi che improvvisamente si sentirà male a Shanghai? Fratelli, datemi un due minuti di spiegazione sul perché i piloti di Formula 1 saltano una gara. Voglio vedere se c’è una possibilità per Shanghai“.

Le sue parole provocatorie probabilmente sono legate alla sua speranza di vedere in gara Zhou Guanyu, pilota cinese che la Ferrari ha ingaggiato come riserva nel 2025. Non si è espresso in un modo opportuno ed è stato subissato da critiche. Non essendo un semplice tifoso, ma una persona con delle responsabilità legate all’ambito del motorsport, avrebbe dovuto evitare di esprimersi in quel modo.