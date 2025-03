Niente Arsenal, firma col Milan fino al 2030

Le ultime sul calciatore che si legherà al Milan. La decisione è stata presa: niente da fare per Arsenal, Barcellona a Bayer Leverkusen

Il Milan è chiamato a gettare le basi per il futuro. Un futuro che ha ancora diversi punti interrogativi. Giorgio Furlani in questi giorni lavorerà per chiudere definitivamente per per il nuovo Direttore sportivo, che salvo sorprese sarà Fabio Paratici.

Servirà chiaramente scegliere anche l’allenatore che dovrà guidare il Diavolo alla rinascita dopo una stagione davvero terribile. Sergio Conceicao appare destinato a fare le valigie, salvo clamorosi colpi di scena, a cui si fatica a credere. Se il portoghese dovesse riuscire a qualificarsi in Champions League e a vincere la Coppa Italia le sue quotazioni chiaramente sarebbe in rialzo, ma lo scenario più credibile al momento è quello che vede un nuovo allenatore alla guida del Milan, un allenatore italiano.

La volontà, come stiamo dicendo più volte, è quella di affidarsi ad un’anima azzurra più importante rispetto al passato sia fuori dal campo che dentro. Così attenzione al calciomercato che potrebbe regalare a chi condurrà il Milan diversi giocatori italiani.

Tutti lo vogliono, ma nel futuro del difensore c’è il Milan

In questi giorni abbiamo scritto, oltre che di Samuele Ricci, anche di Coppola del Verona e Lorenzo Lucca dell’Udinese. Inevitabilmente si punterà anche a quegli italiani che sono già in rosa: di certo non si muoveranno Marco Sportiello e Matteo Gabbia.

Da capire cosa ne sarà di Riccardo Sottil, ma non è da escludere uno scambio con Yacine Adli. C’è poi Florenzi, che se dovesse offrire garanzie fisiche potrebbe rinnovare a cifre più basse rispetto alle attuali.

Nel gruppo della prima squadra, poi, ci sarà certamente Davide Bartesaghi. Si parla tanto di Alex Jimenez, ma anche l’italiano ha dimostrato di potersi giocare le sue carte con i grandi. Il mancino è un terzino di una difesa a quattro, ma in molti lo vedono come braccetto. Il futuro ci dirà se potrà costruirsi una grande carriera, ma a crederci sono in molti.

Bojan Krkic, a ‘Què t’hi Jugues!’, ha fatto il suo nome per il Barcellona: “Lo prenderei a occhi chiusi”. Ma come scrive Calciomercato.it, il classe 2005 è apprezzato anche da Arsenal, Bayer Leverkusen ed Everton. Nel suo futuro, però, ci sarà ancora il Milan, che lo blinderà fino al 30 giugno 2030.