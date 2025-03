Niente da fare per il Milan, obiettivo di mercato abbandonato: tifosi delusi

Il Milan pensa ai prossimi obiettivi di mercato. Il colpo sognato dal club, però, non si concretizzerà: la pista è stata abbandonata.

Guarda già al futuro il Milan. La stagione può ancora concludersi con una qualificazione in zona Europa tuttavia il club, alla luce delle difficoltà incontrate in questi mesi, si è già messo all’opera al fine di individuare i rinforzi ritenuti necessari per tornare a competere per lo scudetto. Una delle priorità, in tal senso, consisterà nel prendere un centravanti di comprovata qualità, capace di offrire maggiori garanzie rispetto a Tammy Abraham e Luka Jovic.

Entrambi, infatti, hanno deluso le aspettative offrendo un ridotto contributo alla causa. L’ex Roma, ad esempio, è andato spesso a corrente alternata siglando 8 reti e 5 assist in 37 apparizioni mentre il serbo è ancora alla ricerca della prima gioia (zero gol in 7 gare). Bottino deludenti che, in ambo i casi, porteranno all’inevitabile divorzio. Abraham, di conseguenza, a luglio farà rientro ai giallorossi che, in seguito, proveranno a venderlo al miglior offerente. Jovic, invece, verrà lasciato libero di trovarsi una sistemazione alternativa.

Il suo contratto scade tra 3 mesi ed il rinnovo non rientra nei piani del management attualmente coordinato da Zlatan Ibrahimovic e dal direttore tecnico Geoffrey Moncada. I quali, in questi giorni, si sono iscritti alla corsa relativa ad un talento in rampa di lancio della Serie A. Parliamo di Lorenzo Lucca dell’Udinese, divenuto ormai pronto a calcare palcoscenici più prestigiosi. I rossoneri hanno chiesto varie informazioni sul conto del classe 2000 ma le possibilità di vederlo sbarcare a Milano risultano minime.

Mercato Milan, niente da fare: l’obiettivo è sfumato

Il motivo è da ricercare nel fatto che le ultime ottime prestazioni offerte dal 24enne hanno provocato un aumento del valore del suo cartellino. I friulani non hanno intenzione di blindarlo ma, al tempo stesso, lo venderanno soltanto a patto che si concretizzi una proposta compresa tra i 35 e i 40 milioni. Cifre ritenute eccessive dal Milan che, salvo sorprese, sarà quindi costretto a depennare il nome di Lucca dalla lista dei possibili rinforzi e spostare altrove il proprio mirino.

L’ultima parola, in ogni caso, spetterà al nuovo direttore sportivo che Gerry Cardinale e l’amministratore delegato Giorgio Furlani inseriranno presto nell’organigramma. In pole position c’è Fabio Paratici, segnalato in vantaggio rispetto a Igli Tare e a Tony d’Amico. Il Diavolo si affiderà ad uno di loro per tornare grande.