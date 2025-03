Intesa ad un passo, Milan e Real Madrid chiudono l’affare

Il club rossonero potrebbe concludere un’operazione importante con il Real Madrid nelle prossime settimane: i dettagli.

Ci sono dei giocatori sui quali il Milan è sicuro di voler puntare per la prossima stagione e vuole tenerseli stretti. Altri, invece sono considerati sacrificabili e lasceranno Milanello durante la sessione estiva del calciomercato 2025.

Tra coloro che la società vuole confermare c’è Alex Jimenez, terzino che ha iniziato la stagione con il Milan Futuro in Serie C e che poi ha trovato spazio in Prima Squadra. Un giocatore classe 2005 che ha mostrato un potenziale interessante e che ha tanto margine di miglioramento. Può giocare sia a destra che a sinistra, da terzino oppure in posizione più avanzata: la sua duttilità tattica è preziosa.

Calciomercato Milan, il futuro di Alex Jimenez: le ultime news

Le prestazioni di Jimenez sono state perlopiù positive, dunque il Milan non ha dubbi sulla sua permanenza, ma attenzione al Real Madrid. Com’è noto, i blancos hanno la possibilità di riprenderselo esercitando la clausola di riacquisto: essa vale 9 milioni di euro nel 2025 e 12 nel 2026.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto di Relevo sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il Real Madrid non vorrebbe puntare a breve su Jimenez, avendo l’intenzione di prendere Alexander-Arnold a parametro zero dal Liverpool nella prossima estate. Tuttavia, non intende neppure perdere il controllo sul giovane spagnolo.

Il Milan vuole trovare un nuovo accordo con i blancos per tenere Jimenez almeno per altri due anni. Nei prossimi giorni o comunque nelle prossime settimane partiranno i dialoghi per cercare una soluzione che accontenti tutte le parti. L’idea del club rossonero è quella di garantirsi il giocatore per un altro biennio, consentendo poi al Real Madrid di ricomprare il cartellino per una cifra che dovrà essere concordata.

Jimenez ha dato priorità al Milan, vuole continuare il suo percorso di crescita con la maglia rossonera. Moretto ha spiegato che due squadre della Premier League si sono fatte avanti con il Real Madrid dicendosi pronte a comprare il cartellino per oltre 20 milioni di euro, però in questo momento il ragazzo ha le idee chiare sul suo futuro e si tratta solo di riuscire a trovare un nuovo accordo.

I rapporti tra Milan e Real Madrid sono buoni, anche se trattative semplici non esistono. Vedremo se nelle prossime settimane si arriverà a fissare delle nuove condizioni per la permanenza del giovane spagnolo, al quale il club rossonero intende rinnovare il contratto. Trapela ottimismo, per adesso.