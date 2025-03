Lo fregano al Milan: la destinazione è stata scelta

Una beffa clamorosa per il mercato rossonero: così il Milan rischia di rimanere a mani vuote, lo scenario gela i tifosi

Poche settimane alla fine della stagione ed al Milan di Sergio Conceicao resta pochissimo per cui sorridere. La sfida al Napoli dopo la sosta sarà decisiva per sperare di raggiunere il quarto posto, ultimo treno per la qualificazione alla prossima Champions League.

Parallelamente c’è anche la doppia sfida di Coppa Italia contro l’Inter a dare uno stimolo aggiuntivo ai rossoneri, reduci da mesi deludenti, difficili, di grande confusione. In vista della riapertura della sessione estiva di calciomercato è quindi attesa una vera e propria rivoluzione, a partire dall’allenatore.

Sergio Conceicao difficilmente sarà confermato, si parla tanto di Massimiliano Allegri. Il nuovo tecnico sarà accompagnato anche da un nuovo direttore sportivo, con Tare e Paratici in pole position. Ad ogni modo si studiano le prossime mosse anche per rinforzare la squadra e – in tal senso – non arrivano buone notizie. La dirigenza di Via Aldo Rossi rischia una beffa pazzesca: ecco come.

Milan ko: scippo clamoroso ai rossoneri

‘Todofichajes.com’ fa il quadro del mercato, in vista dell’estate. Ed in particolar modo di un nome che ormai da mesi affolla i pensieri della dirigenza di Via Aldo Rossi, alla continua ricerca di un centrale giovane, di talento e che possa guidare la difesa del Milan da qui ai prossimi anni.

Si parla di Cristhian Mosquera, gioiello del Valencia che lascerà verosimilmente la Spagna al termine dell’attuale stagione. Il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e la fortissima crisi economica vissuta dal suo attuale club potrebbero, presto, portarlo a sondare altre vie per la sua carriera. Magari la Serie A, magari proprio a Milano dove giocherebbe senza alcun dubbio titolare vista la rivoluzione implicitamente annunciata alla retroguardia rossonera a partire da giugno. Probabilmente, però, non sarà così. Perché al 20enne di Alicante starebbe pensando un club inglese, pronto ad accontentare le richieste economiche del Valencia.

Si parla del Bournemouth che, con ogni probabilità, perderà dopo un solo anno l’ex Juventus e Roma Dean Huijsen. Sullo spagnolo, nato ad Amsterdam, diverse grandi squadre europee. E così la dirigenza del Bournemouth riterrebbe il profilo di Mosquera l’ideale per mantenere competitiva la retroguardia di Iraola. Bisognerà capire, adesso, quali saranno le richieste economiche per il cartellino del difensore di origini colombiane.

Il classe 2004 fino a questo momento ha racimolato 31 presenze tra campionato e coppe, con 3175′ in campo ed 1 gol all’attivo. Numeri – contornati da prestazioni da capogiro – che non lasciano spazio a dubbi: Mosquera è un potenziale fuoriclasse. Lo sa il Milan ma stavolta il richiamo della Premier League potrebbe lasciare a bocca asciutta la società di Gerry Cardinale.