Maignan cambia ruolo: tifosi del Milan senza parole

Mike Maignan è tornato a stupire i tifosi del Milan ma in vesti decisamente diverse dal solito: ecco cosa è successo nelle scorse ore

Saranno settimane delicate per il Milan di Sergio Conceicao. Il campo, fino a questo momento, non ha riservato le gioie sperate dai tifosi rossoneri: al netto del rocambolesco successo in Supercoppa italiana contro l’Inter, i rossoneri hanno fallito in troppe occasioni quest’anno.

L’uscita dalla Champions League e la qualificazione per la prossima edizione, parecchio lontana, portano a riflessioni profonde in vista della stagione 2025/26. Inevitabile pensare al calciomercato, alle possibilità tra entrate ed uscite che i mesi estivi sottoporrano all’attenzione della dirigenza di Via Aldo Rossi. Nel frattempo, proprio riguardo ai potenziali addii, non può certamente finire in secondo piano quello ancora possibile di Mike Maignan.

Sono mesi, ormai, che il ‘Diavolo’ e l’entourage del 29enne valutano il da farsi. Il portiere francese, infatti, è in scadenza il 30 giugno 2026 e per il momento non sembra sia stato ancora trovato l’accordo tra le parti per rinnovare il legame. Anzi. Si è parlato spesso di come l’estremo difensore, che quest’anno sta vivendo una delle annate più difficili e deludenti della sua carriera, potesse addirittura salutare Milanello durante il prossimo calciomercato estivo.

La realtà dei fatti, però, parla di una dirigenza rossonera determinata a tenersi stretto l’ex Lille che ad oggi è ancora considerato tra i portieri più forti al mondo. Maignan, infatti, sta patendo la difficile situazione che la squadra – per intero – sta vivendo.

Milan, Maignan da brividi: il video è virale

E così in attesa di capire se e fino a quanto rimarrà un calciatore rossonero, si fanno spazio altre novità di natura decisamente differente. Il portiere classe 1995 – dopo il doppio impegno in Nations League contro la Croazia – farà ritorno a Milanello per preparare la delicata sfida di campionato contro il Napoli.

Un big match, quello del ‘Diego Maradona’, decisivo per le ambizioni rossonere: il quarto posto è lontano ma non lontanissimo. Maignan però, nelle scorse ore, è stato al centro di un video diventato in pochissime ore virale. Si tratta di uno stralcio dell’allenamento che la squadra di Deschamps ha fatto prima di esordire nel match di andata dei quarti di finale di Nations League.

Maignan si è posto al centro dell’attenzione, grande protagonista, ma non un giocata assolutamente fuori dalle sue corde. Almeno, in via ufficiale. Perché il portiere del Milan nella partitella di fine seduta è stato posto tra i giocatori di movimento. E Maignan, a dirla tutta, non se l’è cavata affatto male. Tutt’altro.

Una movimento rapido, palla al piede, si gira spalle al suo marcatore palla al piede e serve di esterno Rabiot che arriva di corsa. Una giocata sopraffina che fa capire quanto le doti tecniche siano preponderanti nel bagaglio di qualità dell’estremo difensore rossonero. Davvero notevole.