Reijnders gol in nazionale, che numeri stagionali: Tonali bis da evitare

In rete anche in nazionale, l’ex AZ Alkmaar si conferma un giocatore di alto livello: il club rossonero ha fatto un’ottima scelta.

Uno dei pochi giocatori che stanno brillando nella difficile stagione del Milan è sicuramente Tijjani Reijnders. Assieme a Christian Pulisic è probabilmente tra quelli che non hanno troppo da recriminarsi in questi mesi di risultati altalenanti.

Anche il centrocampista olandese ha vissuto qualche momento di calo, forse dovuti al fatto di giocare sempre e anche per via di un contesto di squadra non sempre premiante. In ogni caso, non ci sono dubbi sul fatto che la sua annata sia positiva, ha avuto una crescita evidente rispetto alla prima trascorsa con la maglia rossonera.

Questi mesi hanno dimostrato che il club ha fatto bene a investire 20,5 milioni di euro per comprarlo dall’AZ Alkmaar nel mercato estivo 2023. Un affare azzeccato.

Milan, super Reijnders: attenzione alle offerte

In questa stagione Reijnders ha messo insieme 13 gol e 4 assist in 42 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League. Nella scorsa si era fermato a 4 reti e 4 assist in 50 match. Questa annata è la sua migliore di sempre in termini di gol segnati, la precedente era quella 2022/2023 all’AZ Alkmaar: 7 gol (più 12 assist) in 54 partite.

Reijnders è riuscito a diventare più determinante negli ultimi 20 metri. Nel suo primo anno al Milan aveva preso qualche critica per non essere riuscito a capitalizzare delle occasioni da gol in area di rigore. Ma in questi mesi ha fatto vedere di essere diventato un centrocampista bravo anche nella finalizzazione. E c’è stata anche la conferma nella recente sfida di Nations League tra Olanda e Spagna, terminata 2-2.

Proprio Tijji ha segnato il gol dell’1-0 con un tiro di sinistro di prima intenzione lasciato partire appena dentro l’area dopo l’assist di Frimpong. Ha seguito bene l’azione e poi è stato preciso nella conclusione. È la sua quarta rete con la maglia orange, la terza nelle ultime sei presenze. Considerando Milan e Olanda, la stagione lo vede protagonista di 16 gol e 5 assist in 48 presenze.

In questa annata ha cambiato passo e il Milan ha voluto blindarlo con un nuovo contratto fino a giugno 2030. Lo stipendio è aumentato a circa 3,5 milioni netti annui. Un’ottima mossa per cercare di tenere un calciatore al quale sicuramente non mancheranno delle offerte nel prossimo calciomercato estivo.

I tifosi rossoneri sperano che non si ripeta la stessa situazione successa con Sandro Tonali, titolarissimo ceduto quando sono arrivati i 60-70 milioni offerti dal Newcastle United. Possibile che arrivino proposte di questo tipo anche per il nazionale olandese, vedremo come si comporterà stavolta un Milan che probabilmente sarà senza qualificazione in Champions League e con la necessità di dover fare anche delle cessioni onerose per finanziare il mercato in entrata.

Tijji è una delle poche cose che funzionano nella squadra attuale, venderlo potrebbe creare un grosso problema. Certo, quando si vende un calciatore importante esiste anche la possibilità di poterlo sostituire bene con delle giuste scelte, ma va detto che a centrocampo i rossoneri hanno solo lui e Youssouf Fofana (in calo da un po’ di mesi, però si riprenderà). Il reparto va quasi rifondato, cedere Reijnders complicherebbe la situazione.