Scambio Milan-Fiorentina: nuovo affare in estate

Possibile scambio tra Milan e Fiorentina in vista della prossima stagione con i rossoneri ed i viola che avrebbero avuto già i primi contatti per valutare l’affare.

La stagione volge al termine con solo nove partite di campionato ancora da disputare e le fasi finali delle coppe. Per i club è quindi tempo di calciomercato con le società che sono alla ricerca dei colpi per sistemare le proprie rose.

Milan e Fiorentina starebbero pensando ad un affare che potrebbe accontentare entrambe le parti in ottica estiva andando a chiudere uno scambio. Prima di arrivare ad un accordo, però, sarà necessario che il Milan ufficializzi il proprio direttore sportivo e, di conseguenza, l’allenatore che guiderà la squadra in vista della prossima stagione. Una volta definito staff dirigenziale e tecnico partiranno i lavori per andare a sistemare la rosa che dovrà essere rivista in seguito ad un campionato fortemente complicato per la squadra rossonera.

Scambio tra Milan e Fiorentina in estate: primi contatti

Il Milan e la Fiorentina potrebbero chiudere uno scambio di mercato in estate con Riccardo Sottil che potrebbe passare a titolo definitivo in rossonero mentre in viola andrebbe il cartellino di Yacine Adli. Al momento i giocatori sono in prestito con diritto di riscatto ma l’intenzione appare quella di andare a chiudere le operazioni a titolo definitivo.

Riccardo Sottil non è riuscito ancora a trovare il giusto spazio in rossonero ma sembra aver conquistato la fiducia dell’ambiente durante gli allenamenti con la società che vorrà attendere il parere del prossimo tecnico prima di prendere una decisione definitiva. Per trattenere il giocatore a titolo definitivo serviranno circa 10 milioni di euro, come concordato con la Fiorentina a fine mercato invernale.

Yacine Adli ha vissuto un’ottima prima parte di campionato con la maglia della Fiorentina ma ha perso spazio e continuità nelle ultime settimane. I viola sono però soddisfatti del rendimento del centrocampista e vorrebbero riscattarlo al termine del campionato in corso. Per lui serviranno circa 12 milioni di euro con i viola che potrebbero dare l’ok al passaggio di Sottil in rossonero andando a versare i 2 milioni di euro di differenza nelle casse del Milan.

I buoni rapporti tra le due società potrebbero portare alla conclusione positiva dell’affare in estate con i due giocatori che sarebbero felici di proseguire le loro avventure nelle squadre in cui si trovano al momento. Sottil andrebbe a prendere di fatto il posto di Chukwueze, con il nigeriano che è pronto a cambiare maglia a fine stagione.