Allegri ha già scelto la nuova coppia di centrali al Milan: nessun dubbio per Max

L’allenatore toscano potrebbe tornare a Milanello e trapela già qualche nome di chi potrebbe far parte del progetto.

Il destino di Sergio Conceicao appare abbastanza segnato. Neanche la vittoria della Coppa Italia dovrebbe salvare la sua panchina, anche se si tratterebbe del secondo trofeo conquistato dopo la Supercoppa Italiana.

Il portoghese spera ancora di convincere la dirigenza, ma si continua a fare il nome di Massimiliano Allegri per la sua sostituzione eventuale. Quest’ultimo ha già allenato il Milan tra luglio 2010 e gennaio 2014 vincendo uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Poi ha avuto due diverse esperienze alla Juventus, la prima caratterizzata da tanti trofei vinti e la seconda diversa, con una sola Coppa Italia in in bacheca.

Dopo l’esonero dalla Juve, ha ricevuto delle offerte e le ha rifiutate. È rimasto fermo per tutta la stagione, in attesa di un nuovo progetto stimolante.

Allegri torna al Milan? Due difensori potrebbero restare

Allegri sembra essere tra i candidati principali per sostituire Conceicao. Potrebbe tornare assieme a un altro ex Juventus, Fabio Paratici, che è il maggiore indiziato per diventare il nuovo direttore sportivo rossonero.

La Gazzetta dello Sport dà Allegri in pole position per la panchina del Milan, sottolineando alcune sue caratteristiche importanti: ha esperienza nel calcio italiano, è una garanzia per andare in Champions League, sa gestire i leader nello spogliatoio e sa lavorare con i giovani. Ci sono diversi calciatori che potrebbero trarre beneficio dal suo arrivo.

Tra coloro che La Gazzetta dello Sport indica come giocatori dai quali Allegri ripartirebbe sicuramente ci sono Malick Thiaw, Strahinja Pavlovic, Youssouf Fofana, Tijjani Reijnders e Christian Pulisic. Noi aggiungiamo anche Matteo Gabbia e Santiago Gimenez, per il quale è stato fatto un investimento importante nella sessione invernale del calciomercato.

Thiaw e Pavlovic hanno composto la coppia difensiva titolare per un po’ di partite sotto la gestione di Paulo Fonseca e in qualche occasione anche con Sergio Conceicao. Non una stagione memorabile la loro, però potrebbero essere dei difensori da confermare, assieme al già citato Gabbia. Il “sacrificato” dovrebbe essere Fikayo Tomori, per il quale il Milan aveva accettato l’offerta del Tottenham nell’ultima finestra del calciomercato. È stato l’ex Chelsea a rifiutare il trasferimento. Sarà interessante vedere chi arriverà al suo posto.