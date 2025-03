Il Milan ha scelto chi cedere: vanno via per 50 milioni

Il Milan è pronto ad incassare 50 milioni di euro in estate: è già tutto deciso, i giocatori sono pronti a dire addio

La prossima sarà un’estate molto importante per il Milan, sicuramente di rivoluzione. Qualcosa si è già mosso durante il mercato di gennaio: la società ha preso decisioni importanti ma molte di queste andranno rivalutate a partire dal prossimo giugno. Un eventuale, ma probabile, mancata qualificazione alla prossima Champions League è una macchia indelebile dal punto di vista sportivo; dal punto di vista finanziario, primario per RedBird, è una grave perdita sì ma sopportabile.

Lo è grazie al lavoro sul bilancio fatto in questi anni e anche grazie alle probabili somme che il club incasserà da alcune operazioni di mercato in uscita già definite: sono i riscatti dei giocatori che, fra l’estate scorsa e gennaio, sono stati ceduti con la formula del prestito con opzione di acquisto. Per alcuni di questi qualche dubbio c’è ancora, per altri invece non dovrebbero esserci problemi. In totale, se tutto dovesse andare per il meglio, il Milan incasserà oltre i 50 milioni, così da coprire in buona parte l’eventuale perdita dei soldi Champions.

Il Milan incassa 50 milioni: arrivano dai riscatti

Sono diversi i giocatori ceduti in prestito con diritto di riscatto nelle ultime sessioni di mercato. A meno di clamorosi colpi di scena, alcuni di questi dovrebbero essere acquistati a titolo definitivo dai loro rispettivi club: fra questi c’è Pierre Kalulu, passato alla Juventus. Dal suo riscatto dovrebbero arrivare al Milan 14 milioni, soldi che coi bonus, tra l’altro, possono ancora aumentare. Difficile pensare che, per una cifra così bassa, i bianconeri lo rimandino a Milano dopo aver speso anche 3 milioni per il prestito oneroso.

Un altro giocatore che dovrebbe essere riscattato senza grossi problemi è Yacine Adli, che sta giocando una stagione di alti e bassi: anche in questo caso, il riscatto è di 14 milioni. Altri 24 milioni dovrebbero invece arrivare da due giocatori: dal Bologna per Tommaso Pobega (12 milioni), autore finora di un buonissimo campionato nella sorprendente squadra di Vincenzo Italiano, e dal Marsiglia per Ismael Bennacer (12 milioni), che anche in Francia sta avendo diversi problemi fisici.

Sull’algerino c’è solo un dubbio ed è legato al futuro di Roberto De Zerbi: se l’allenatore dovesse restare, il riscatto è più probabile, in caso contrario c’è anche il rischio che il club francese decida di non trattenerlo. In ogni caso, sono tutti giocatori che, chi più chi meno, in questa stagione hanno giocato tanto e su buoni livelli: riscatti mancati potrebbero essere colmati da cessioni piuttosto semplici.