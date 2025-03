Il Milan riparte , due ex Juve per rinascere: attesa la fumata bianca

I prossimi giorni saranno quelli della svolta: Giorgio Furlani è a lavoro e la fumata bianca può arrivare davvero presto. Il punto della situazione

Chiuso il capitolo relativo agli sponsor, con il viaggio a Dubai. I prossimi saranno i giorni del Direttore sportivo. Non passerà molto per la decisione definitiva, d’altronde Giorgio Furlani la sua scelta l’ha già fatta.

Ma serve sistemare ogni dettaglio affinché Fabio Paratici diventi il nuovo Ds. L’ex Juventus è balzato in pole position: la voglia di tornare in sella con una squadra importante come il Milan è davvero tanta e nei prossimi giorni può arrivare la fumata bianca definitiva.

Sullo sfondo restano i nomi di Igli Tare e Tony D’Amico, senza dimenticare le suggestioni straniere, ma Fabio Paratici è sempre più vicino a Casa Milan. Sembra davvero solo questione di giorni, poi il Diavolo avrà finalmente un nuovo vero Direttore sportivo, che prenderà il posto di Antonio D’Ottavio.

Nell’ultimo calciomercato è stato Furlani ad avere diritto di firma sugli affari. Con la nomina di un nuovo Direttore sportivo, il ruolo dell’Ad rossonero non diventerà certo marginale. Si lavorerà dunque in sinergia anche per la scelta del nuovo allenatore.

Milan: dopo Paratici, ecco l’allenatore

La conferma di Sergio Conceicao appare davvero complicata. La parola fine non è stata ancora scritta, ma praticamente nessuno è pronto a scommettere su una sua permanenza. Certo che una qualificazione in Champions League e la vittoria della Coppa Italia inevitabilmente cambierebbero le carte in tavola.

In questo momento, però, l’idea principale è quella di affidare la panchina ad un allenatore che conosce bene il calcio italiano. In pole non è un segreto c’è il profilo di Massimiliano Allegri, più facile da raggiungere, essendo senza contratto, ma un eventuale addio al Napoli di Antonio Conte cambierebbe tutto. Altri allenatori che piacciono sono certamente Roberto De Zerbi, Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri.

Non si può non mettere nel calderone il nome di Cesc Fabregas, ma dalle parti di via Aldo Rossi viene considerato ancora acerbo. C’è dunque il rischio grande di bruciarlo, un po’ come la Juve ha fatto con Thiago Motta, altro profilo che lo scorso anno il Milan seguiva con grande attenzione, prima di virare su Lopetegui e Fonseca. Dopo il viaggio a Dubai, dunque, Furlani è pronto a cambiare il Diavolo.