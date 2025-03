La foto con la maglia del Milan esalta i tifosi: l’ha preferita a quella dell’Inter (FOTO)

La foto pubblicata sui social fa impazzire i tifosi rossoneri: la nota campionessa l’ha preferita a quella dell’Inter

Il Milan si gode questa settimana di sosta per recuperare energie, fisiche e mentali. I rossoneri sono rientrati nella corsa per il quarto posto grazie al disastro compiuto dalla Juventus nelle ultime settimane: gli undici punti sono diventati sei, e adesso si può tornare a sperare di raggiungere l’obiettivo minimo rimasto per quanto riguarda il campionato. Per farlo è però necessario vincere tutte le nove partite che restano da qui a fine stagione, e sperare in altri passi falsi di chi è davanti.

In più, c’è la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter nel mese di aprile: vincere il trofeo potrebbe essere un modo per regalare una piccola soddisfazione ai tifosi, anche se il giudizio su questa stagione, a prescindere da ciò che accadrà da qui a maggio, resta fortemente negativo. Se il campo è un disastro, fuori il Milan continua ad ottenere invece un buon successo, in particolar su merchandising (la bruttissima maglia verde e rossa utilizzata contro la Lazio ha raggiunto numeri di vendite da record) e social network.

Inter? No, grazie: Chelsea Green preferisce il rossonero

L’ultimo “successo” del Milan si chiama… Chelsea Green. La campionessa femminile WWE degli Stati Uniti, molto popolare negli States, ha pubblicato sul suo profilo Instagram (con più di un milione di follower) due foto con la maglia del Milan. In sua compagnia, oltre alla maglia, anche la cintura da campionessa. Il post ha riscosso un grande successo con grandi numeri sia per quanto riguarda i like che i commenti.

Chelsea Green è molto attiva dal punto di vista mediatico in Italia in questi giorni. Giovedì sera era a San Siro per assistere alla partita fra Italia e Germania con indosso la maglia degli azzurri. Si tratta della prima donna della storia a diventare campionessa della WWE e ieri era a Bologna, alla Unipol Arena, per il primo storico episodio in Italia: Chelsea non ha lottato ma ha partecipato all’evento dal punto di vista mediatico, incontrando cronisti e content creator.

Nei giorni scorsi aveva incontrato anche Gianluigi Buffon e ha espresso tutto il suo amore per il nostro paese: “Io amo tutto di questo paese, dal vino al cibo. Il mio migliore amico è italiano e sono venuta qui cinque volte, sono innamorata di questo posto. Non ditelo a mia madre che è britannica, potrebbe offendersi!”. Chelsea ha ricevuto anche la maglia dell’Inter da Andrea Ranocchia, presente all’evento con indosso la maglia nerazzurra, ma lei sui suoi social ha preferito postare una foto con quella rossonera.