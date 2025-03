Lutto tremendo per il Bayern Monaco, mondo del calcio distrutto

Un giovane giocatore che ha fatto parte del progetto internazionale del Bayern Monaco è deceduto: una bruttissima notizia.

Guo Jiaxuan, 18enne calciatore cinese, è morto tragicamente il 19 marzo 2025, un giorno prima del suo diciannovesimo compleanno. La sua scomparsa ha sconvolto il mondo del calcio, lasciando un vuoto tra tifosi, compagni e ovviamente familiari.

L’incidente che ha portato alla sua morte è avvenuto il 6 febbraio, durante una partita amichevole in Spagna tra la squadra primavera del Beijing Guoan, il suo club, e l’RC Alcobendas, una formazione di Madrid. Il promettente difensore asiatico è stato colpito alla testa da una ginocchiata involontaria durante un contrasto di gioco. Il colpo gli ha causato una emorragia cerebrale gravissima, portandolo subito in coma.

Guo Jiaxuan, dal sogno Bayern Monaco alla tragica morte

Trasportato d’urgenza in ospedale, i medici spagnoli avevano dichiarato la “morte cerebrale” poche ore dopo l’incidente. Nonostante le poche speranze, la famiglia ha deciso di riportarlo in Cina per continuare le cure. Guo è stato trasferito al Beijing Tiantan Hospital, ma le sue condizioni non sono mai migliorate.

Dopo più di un mese di lotta, il giovane talento si è spento. Era considerato una stella nascente del calcio cinese: aveva già giocato nella nazionale Under 17 e nel 2023 era entrato a far parte del progetto FC Bayern World Squad, un programma del Bayern Monaco per scoprire giovani promesse. Anche il club bavarese ha espresso il suo cordoglio, ricordando il talento e la passione del ragazzo.

La famiglia dell’ex calciatore vuole vederci chiaro e ha accusato la Beijing Football Association di non aver fornito informazioni chiare sull’incidente e sulle cure ricevute. Hanno chiesto i video della partita e dettagli sull’assicurazione del giocatore, ma non hanno ricevuto risposte soddisfacenti. Il fratello di Guo ha scritto sui social: “Vogliamo solo verità e giustizia”.

Le stesse autorità cinesi non stanno ferme, perché ritengono che non sarebbero state garantite le cure necessarie né un risarcimento alla famiglia per il rimpatrio. Davvero una storia triste quella del giovane difensore cinese, sfortunato protagonista di uno scontro di gioco. Aveva grandi sogni per il suo futuro da calciatore e purtroppo sono andati in fumo, assieme alla sua stessa vita.