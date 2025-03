Milan-Chelsea, l’affare decolla: il regalo è pazzesco

Il Milan ha cominciato a progettare un altro colpo dal Chelsea. L’affare può decollare: i rossoneri preparano il blitz.

L’ultima parola in tema mercato spetterà al nuovo direttore sportivo (in pole position c’è Fabio Paratici) ma, nel frattempo, il Milan ha cominciato a stilare una lista dei componenti dell’attuale rosa da salutare una volta conclusa l’attuale stagione alla luce del loro deludente rendimento offerto finora. L’elenco, ad esempio, comprende Theo Hernandez e Ruben Loftus-Cheek. Divorzio in vista anche per Samuel Chukweuze e Joao Felix, destinato a rientrare al Chelsea al termine del prestito secco. I contatti con i ‘Blues’, in ogni caso, proseguiranno: a Londra, infatti, gioca un talento molto apprezzato dai rossoneri.

Parliamo di Noni Madueke, protagonista di una stagione ricca di alti e bassi alla corte di Enzo Maresca. I contributi in zona offensiva non sono mancati (8 gol e 4 assist in 28 presenze complessive) tuttavia il 23enne non sempre è riuscito a sfruttare al meglio il suo potenziale, andando incontro a varie prestazioni sottotono. Il rendimento altalenante ha quindi spinto la dirigenza inglese a revocargli lo status di intoccabile e a non escludere la separazione in estate.

Il Milan, dal canto suo, si è iscritto alla corsa ritenendolo un ottimo rinforzo da consegnare al successore di Sergio Conceicao. Il management attualmente coordinato da Zlatan Ibrahimovic e dal direttore tecnico Geoffrey Moncada, stando a quanto riportato dal portale ‘Fichajes.net’, ha cominciato a farsi avanti spiegando alla controparte di essere pronto a prendere il classe 2002 attraverso la formula del prestito accompagnato dal diritto di riscatto.

Mercato Milan, nuovo colpo dal Chelsea: intesa vicina

Il Chelsea preferirebbe invece inserire nell’accordo l’obbligo al verificarsi di determinate condizioni, così da avere la certezza di monetizzare la cessione del calciatore. Al tempo stesso, però, i buoni rapporti con il Milan e le numerose operazioni portate a termine in questi anni sull’asse Londra-Milano potrebbero portare ad un’intesa di natura differente, più vicina alle esigenze dei rossoneri.

Ora resta da vedere come proseguiranno le interlocuzioni. Madueke, nel caso in cui la trattativa dovesse andare in porto, nella rosa andrà a prendere il posto di Chukwueze, autore di 5 reti e un assist in 29 apparizioni complessive. Per lui, tra gennaio e febbraio, si era fatto avanti il Bologna ma, alla fine, il colpo non si è concretizzato a causa del “no” espresso dal 25enne. La sua avventura al Milan, in ogni caso, sta per volgere al termine, con i rossoneri pronti a sostituirlo con Madueke.