Milan, il super colpo a zero si allontana: “Sogno la Spagna”

Un centravanti molto ambito in Europa potrebbe non approdare a Milano, in pole position ci sono altre società: ecco la situazione.

Il Milan ha deluso in questa stagione e per la prossima i tifosi si aspettano un calciomercato all’altezza. Troppi errori sono stati commessi e per rilanciarsi bisogna sbagliare il meno possibile.

Sono previste diverse novità nella costruzione della squadra e una di queste dovrebbe riguardare anche l’attacco. Non ci sono dubbi sulla conferma di Santiago Gimenez, per il quale è stato fatto un investimento da circa 35 milioni di euro (bonus compresi) nell’ultima sessione invernale del calciomercato. Ma chi ci sarà come altro centravanti?

Tammy Abraham è arrivato in prestito secco e c’è scetticismo sulla sua permanenza. Non sta andando male, però la trattativa con la Roma non è semplice: la richiesta per il cartellino si aggira sui 25 milioni di euro e va considerato anche l’elevato stipendio (5 milioni netti annui più bonus) dell’ex Chelsea.

Milan, nuovo attaccante: difficile un ritorno di fiamma

Sicuramente la dirigenza del Milan ha più profili nella propria lista per la sostituzione di Abraham. Non si farà trovare impreparata in caso di addio dell’inglese. Per avere maggiore chiarezza su chi potrebbe arrivare a Milanello serve attendere l’ingaggio del nuovo direttore sportivo, al momento c’è Fabio Paratici in pole position.

Difficilmente ad arricchire l’attacco rossonero ci sarà Jonathan David, un vecchio pallino di Geoffrey Moncada. Il 25enne canadese va in scadenza di contratto con il Lille a giugno 2025 ed è ormai noto che non rinnoverà. Ha deciso di lasciare il suo attuale club a parametro zero e in questo periodo il suo entourage sta ascoltando tutte le richieste.

Tra stipendio e commissioni sarà un’operazione tutt’altro che a basso costo, più da big della Premier League e della Liga che da Serie A. Inoltre, il Milan rischia di non fare la Champions League e quindi di essere un po’ meno attrattivo per certi calciatori.

David, 23 gol e 10 assist nelle 41 presenze stagionali, sembra avere una preferenza per il suo futuro: “La Premier League è molto più veloce e fisica rispetto a tutti gli altri campionati. Ma per quanto mi riguarda – riporta Footmercato – sono cresciuto guardando molto la Liga ed è il mio campionato preferito. È il campionato che ho più amato guardare, quindi un giorno mi piacerebbe giocare lì“.

L’attaccante, ora in ritiro con la nazionale canadese, ha la Spagna come destinazione ideale. Non gli mancheranno offerte da parte delle big della Liga, a tutte farebbe comodo un bomber come lui: 107 gol e 27 assist in 224 presenze con il Lille. Sarebbe una sorpresa vederlo in Serie A, dove anche Inter e Juventus sono state indicate più volte come squadre interessate. Il Milan appare defilato, non da oggi, anche se avere David ad alternarsi con Gimenez sarebbe “tanta roba”.