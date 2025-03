Ribaltone Milan, clamorosa ipotesi per la panchina: tifosi spiazzati

Fra le tantissime ipotesi per la panchina del Milan della prossima stagione, ce n’è una clamorosa: l’indiscrezione spiazza i tifosi

Il Milan si prepara per questo finale di stagione con la speranza di chiudere nel miglior modo possibile. Alla fine del campionato mancano nove partite e i rossoneri, grazie ai risultati negativi delle altre, sono rientrati in corsa per il quarto posto: adesso la distanza è di sei punti, tanti ma non troppi. Alla squadra di Sergio Conceicao non resta che provarci in ogni modo, e quindi vincendo tutte le partite che mancano da qui a fine maggio: il prossimo ostacolo è il Napoli al Diego Armando Maradona, una partita difficile ma da vincere ad ogni costo se si vuole davvero sperare nel quarto posto.

Dopodiché ci sarà l’andata della semifinale di Coppa Italia con il ritorno a fine aprile: arrivare in finale (contro la vincente di Bologna-Empoli) e vincere il trofeo potrebbe essere un modo per regalare una piccola gioia ai tifosi in una stagione terribile, completamente da cancellare. Quarto posto e Coppa Italia non cambiano il giudizio dell’annata rossonera, ma potrebbero clamorosamente cambiare le sorti di Conceicao.

Milan, sorpresa per la panchina: può succedere davvero

Nelle ultime settimane si parla soprattutto del Milan del futuro. Se Ibrahimovic non si vede e non si sente da diverso tempo (né a San Siro e né a Milanello), Giorgio Furlani si è invece mosso: è volato fino negli USA per incontrare Gerry Cardinale e ottenere ancora il controllo dell’area sportiva, nonostante il disastro delle ultime due stagioni. Sarà lui a decidere il direttore sportivo, figura che manca dall’assurda decisione di allontanare Frederic Massara, e poi l’allenatore. Ecco, a proposito di questo.

Il nome più gettonato al momento è quello di Massimiliano Allegri: reduce da tre anni pessimi alla Juventus, evidentemente c’è l’idea che possa fare bene a questo Milan. Non è l’unico in corsa: si fanno tantissimi nomi in questo momento, e molti di questi non c’entrano niente con Allegri per idee di gioco, gestione dello spogliatoio e stile comunicativo, e questo la dice lunga sulla concretezza di queste voci. Ecco perché, al momento, non si può nemmeno escludere una conferma di Conceicao.

Tutti lo danno ormai per sicuro partente, ma in realtà tutto può ancora accadere. E se il Milan dovesse arrivare al quarto posto e vincere la Coppa Italia, l’allenatore portoghese avrebbe più acqua da portare al proprio mulino per giocarsi la conferma. Insomma, nulla è ancora deciso: tutto passa dalla scelta del direttore sportivo, dopodiché si sceglierà la guida tecnica e l’ex Porto è in corsa come tutti gli altri.