Stipendio dimezzato e leadership: rinnovo a sorpresa a Casa Milan

Il giocatore è pronto a mettere nero su bianco a sorpresa. Ecco cosa potrebbe succedere a breve, dalle parti di via Aldo Rossi

Un po’ a sorpresa può arrivare il rinnovo. Un rinnovo ignorato da molti, ma che potrebbe davvero arrivare in primavera. In queste settimane si parla tanto dei contratti di Theo Hernandez e Mike Maignan. I due francesi hanno accordi in scadenza nel 2026.

Come è ormai ben noto, la situazione è diversa per i due francesi: con il portiere, infatti, i rossoneri hanno da tempo trovato un accordo a cinque milioni di euro netti più bonus, ma la tanto attesa firma non è mai arrivata. Le ultime prestazioni, infatti, hanno rallentato la trattativa, con il Diavolo che adesso ha più di un dubbio.

I dubbi sono decisamente maggiori per quanto riguarda Theo Hernandez. Un prolungamento a 6 milioni di euro, la cifra ritenuta idonea dall’entourage del francese, non avverrà di certo. Il Diavolo vorrebbe cedere il calciatore per non perderlo a zero: dalle parti di via Aldo Rossi, d’altronde, sono in pochi a credere in un suo rinnovo, ma nel calcio mai direi mai

Milan-Florenzi, non è finita: il punto della situazione

Parole da leader. Nelle scorse ore Alessandro Florenzi si è concesso ai microfoni di Sky Sport, con dichiarazioni da vero leader. Sarà certo un caso, ma da quando è tornato l’ex Roma, sedendo in panchina, il Milan ha vinto due partite su due, contro il Lecce e il Como.

Sarà certamente, come detto, solamente un caso, ma la sua presenza a bordo campo si fa sentire, così come nello spogliatoio. E’ un leader e il Milan di personalità come Florenzi ne ha tanto bisogno. L’ex Roma, Psg e Valencia è chiaramente italiano e anche questo non guasta, considerando che il Diavolo ne ha davvero pochi in rosa.

Se Florenzi, dunque, dovesse dimostrare di star bene fisicamente nelle prossime partite, un rinnovo diventerebbe davvero possibile. Un rinnovo non certo a tre milioni di euro netti, che a lordo sono 5,55, ma a molto meno.

Non è da escludere, così, che Alessandro Florenzi resti al Milan per un’altra stagione a circa 1,5 milioni di euro. Una soluzione che chiaramente renderebbe felice anche lo stesso calciatore che a Milano si trova davvero bene