Svolta epocale: il Milan sbarca in Cina

In casa rossonera si sta riflettendo una grossa novità per la prossima stagione: la squadra potrebbe sbarcare in Cina

Il Milan è sempre fra le squadre più attive dal punto di vista commerciale. La società, con l’arrivo di RedBird, ha fatto sicuramente dei passi avanti e la voce ricavi sui bilanci di questi anni ne sono una prova. Finora, è l’unico aspetto della gestione del fondo americano di Gerry Cardinale di valore: un aspetto molto importante nel calcio moderno ma lo sarebbe ancora di più se affiancato dai risultati sportivi, che invece sono pessimi e sono l’unica cosa che, nel calcio, conta davvero.

Fra le iniziative promozionali ci sono anche partite amichevoli giocate in altri continenti: l’estate scorsa il Milan è stata l’unica squadra fra le big a fare la tournée estiva negli USA (una necessità economica che toglie tantissimo all’aspetto sportivo visto che è un grosso problema per una giusta preparazione) mentre, al termine della scorsa stagione, ha giocato una partita amichevole contro la Roma in Australia. Per il prossimo anno potremmo assistere ad un’altra grossa novità.

Milan, pre-season in Cina: l’indiscrezione

Il Milan ha sempre fatto la pre-season negli USA ma dalla prossima stagione qualcosa potrebbe cambiare. Secondo quanto scrive sul suo account X il giornalista Craig Hope del Daily Mail, i rossoneri sono fra i club che stanno riflettendo sulla possibilità di sondare il terreno su un altro tipo di mercato: la Cina. In via Aldo Rossi si sta quindi pensando all’idea di fare la pre-season, e quindi con allenamenti e amichevoli di lusso, a Hong Kong, in Cina, cosa che non è mai successa prima.

Oltre al Milan, anche altri grandi club ci stanno facendo un pensierino: Arsenal, Liverpool, Tottenham e Newcastle. Tutti club inglesi insomma ai quali si potrebbero aggiungere i rossoneri e, chissà, anche altre squadre da qui ai prossimi mesi. C’è da dire che Inter e Juventus probabilmente faranno altre scelte perché, beati loro, giocheranno il Mondiale per Club negli USA da giugno a luglio.

🇭🇰 Newcastle, Liverpool, Spurs, Arsenal & AC Milan among clubs exploring pre-season games in Hong Kong 🎉 Also, re Cup celebration on March 29, I’m told provisions being made for all fans to see players/trophy at some point during day – unlikely to be confined to Town Moor https://t.co/DhRoM2THVC — Craig Hope (@CraigHope_DM) March 22, 2025

Difficile pensare che le due società possano organizzare quindi una pre season in un altro continente, molto più probabile che lo faranno in Italia o in altri paesi vicini, la soluzione migliore in assoluto per preparare le squadre al meglio dal punto di vista fisico. In casa Milan però c’è sempre massima priorità all’aspetto economico-finanziario e quindi, di fronte a grosse possibilità di introiti in Cina, la pre-season si farà lì.