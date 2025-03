Torna al Milan ma parte di nuovo: i rossoneri lo cedono di nuovo in prestito

Il calciatore è pronto a fare nuovamente le valigie e a restare in Italia: ecco cosa sta succedendo, il punto della situazione

E’ lunga la lista dei calciatori che il Milan ha ceduto in prestito nelle ultime sessioni di calciomercato. A gennaio il Diavolo si è reso protagonista anche di un mercato importante, con diversi colpi in entrata, a partire da Santi Gimenez, arrivato per una cifra che può raggiungere i 35 milioni di euro con i bonus.

Allo stesso tempo sono arrivati altri due profili internazionali come Kyle Walker e Joao Felix, entrambi in prestito. Il loro destino, però, appare completamente diverso: per l’inglese infatti si va verso il riscatto per una cifra vicina ai 5 milioni di euro da verse nelle casse del Manchester United. Non c’è alcun diritto di acquisto per il portoghese e difficilmente verrà fissato il prezzo per una sua permanenza in rossonero. Fin qui l’ex Chelsea ha deluso le attese e il Diavolo non ha intenzione di aprire una trattativa.

Gli altri due due giocatori che hanno varcato il cancello di Milanello sono Bondo e Sottil. Anche in questo in caso, il futuro potrebbe opposto: per l’esterno dovrebbe esserci il ritorno a Firenze, ma non è da escludere uno scambio con Yacine Adli. Il centrocampista, arrivato a titolo definitivo dal Monza, invece, non appaiono esserci dubbi sulla sua conferma.

Zeroli ancora in prestito: l’idea del Milan

Proprio nella trattativa che ha portato il francese al Diavolo, contestualmente ha fatto le valigie Kevin Zeroli, trasferitosi in Brianza, dove sta trovando parecchio spazio con Alessandro Nesta in panchina. Il giovane italiano è partito in prestito e a fine stagione farà ritorno alla base, ma sarà solo di passaggio.

L’idea del Milan, infatti, è quella di far maturare altrove il centrocampista. Non è da escludere che lo faccia al Monza, molto probabilmente in Serie B, ma potrebbe esserci un trasferimento in un club del massimo campionato. Anche il Verona, infatti, sta pensando a Kevin Zeroli.

Attenzione, comunque, all’asse Monza-Milan. Il club brianzolo potrebbe accogliere alcuni giovani rossoneri: in cima alla lista c’è chiaramente Francesco Camarda, pronto a maturare nella vicina Monza. L’attaccante si trasferirebbe con la formula del prestito secco, come Kevin Zeroli. Il Diavolo è dunque pronto a cedere i suoi giovani, soprattutto se il Milan Futuro dovesse retrocedere in Serie D.