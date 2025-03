Conceicao ancora al Milan: il messaggio del portoghese è inequivocabile

Il tecnico portoghese non molla la panchina del Milan e proverà di tutto per tenersela: il sogno è davvero grande. Ecco cosa ha detto

Comunque vada il nome di Sergio Conceiçao sarà scritto sui libri di storia del Milan. Il tecnico portoghese, d’altronde, ha conquistato un trofeo, quella Supercoppa Italiana, snobbata da molti, che però ha fatto gioire proprio tutti. Battere Juventus in semifinale e Inter in finale, in rimonta, è sempre bello.

Conceicao, però, dopo quel successo, avrebbe voluto scrivere pagine ancora più importanti. Ma il libro del Milan gli sta sfuggendo di mano. In questo momento, infatti, nessuno scommetterebbe un centesimo sulla sua permanenza in panchina, nonostante un contratto in scadenza nel 2026.

Fatica anche Conceicao a credere nella sua conferma, ma la qualificazione in Champions League la vittoria della Coppa Italia, inevitabilmente rimescolerebbero le carte. Il portoghese, così, spera di calare una coppia preziosa, per far ricredere tutti.

La sua squadra è reduce da due successi di fila, ma sono le prossime sfide che ci diranno se il Milan potrà davvero lottare per la Champions League: “In 30 giorni abbiamo giocato 9 partite – afferma Sergio Conceicao al Coimbra Football Congress 2025 davanti a 300 spettatori -. Non abbiamo avuto tempo per allenarci, il che è estremamente complicato e significa che non ho avuto grandi possibilità di dare una mia impronta forte alla squadra. Dopo aver vinto la Supercoppa contro l’Inter, abbiamo pareggiato col Cagliari con un errore individuale, che può capitare. Da allora, ogni giorno vengono accostati nuovi allenatori al club“.

Milan, il sogno di Conceicao in rossonero

E’ evidente che Sergio Conceicao – come è normale che sia – non stia vivendo nel miglior dei modi tutte queste voci che lo danno ormai al capolinea. Il portoghese però non ha alcuna intenzione di abdicare e nutre un grande desiderio

“Volevo andare in uno dei campionati migliori al mondo. Sogno e punto a vincere la Champions League ed è per questo che ho scelto il mio attuale club – riporta Goal.com – Sapevo le difficoltà che avrei incontrato, in un contesto in cui non ho scelto io la rosa, dove non ho tempo per allenarmi e dove ho l’obbligo di vincere. Tuttavia è un club storico, che può darmi la possibilità di avvicinarmi a uno degli obiettivi che ho per la mia carriera, dopo aver vinto così tanto in Portogallo”.