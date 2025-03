Conceicao lo schiererà titolare a Napoli, la scelta è già fatta

Idee chiare per Conceicao in vista di Napoli-Milan: l’allenatore rossonero sembra deciso a schierarlo titolare subito

Dopo la sosta, il Milan tornerà in campo al Diego Armando Maradona per affrontare il Napoli di Antonio Conte. All’andata a San Siro gli azzurri hanno avuto la meglio con il risultato di due a zero: i rossoneri, all’epoca allenati da Paulo Fonseca, arrivarono a quel match con tantissime assenze ma riuscirono comunque ad avere un buon rendimento, ma la solidità difensiva del Napoli e le giocate di Lukaku e Kvaratskhelia decisero la gara in favore dei napoletani.

Un girone tutto, sono cambiate tante cose: gli azzurri lottano per lo Scudetto e non possono permettersi altri passi falsi, ma il Milan deve vincere per poter ancora sperare di raggiungere il quarto posto in classifica e quindi la Champions. Sergio Conceicao durante questa sosta ha tempo e modo per preparare la gara al meglio: troppo presto per parlare di possibili formazioni, ma in questi giorni a Milanello c’è una nuova risorsa che potrà essere subito in campo al Maradona fra una settimana.

Napoli-Milan, scelta a sorpresa di Conceicao

Il Milan nelle ultime settimane ha recuperato Alessandro Florenzi, fermo da quasi un anno, e Ruben Loftus-Cheek, finalmente rientrato dopo più di tre mesi. Conceicao aspettava il rientro dell’inglese con grande entusiasmo: apprezza tantissimo le sue caratteristiche e non vede l’ora di vederlo in azione durante la partita. La sosta gli sta dando la possibilità di recuperare una condizione fisica accettabile per essere subito in campo da titolare.

Loftus-Cheek, ad oggi, è in corsa per un posto dal primo minuto a centrocampo contro il Napoli. Ricordiamo che il Milan non avrà a disposizione Yunus Musah per squalifica e quindi c’è bisogno di un’alternativa. L’ex Chelsea può esserlo eccome, ma bisogna capire come arriverà dal punto di vista fisico alla vigilia del match. Loftus-Cheek ha già rivisto in campo contro il Como perché è entrato a pochi minuti dalla fine, questo significa che dal suo fisico arrivano ottime sensazioni.

La titolarità contro il Napoli è un’ipotesi da tenere in considerazione, ma adesso è troppo presto per dirlo. Vedremo più tardi quali saranno le scelte di Conceicao ma Loftus-Cheek sarà sicuramente una risorsa da qui a fine stagione, anche per la semifinale di Coppa Italia con l’Inter, in attesa di capire cosa accadrà poi in estate sul mercato.